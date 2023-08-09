Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi’nde asistan olarak görev yapan ve bir süredir metabolik rahatsızlıklar sebebiyle tedavi gören genç doktor Anılcan Acartürk, yaşam savaşını kaybetti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde asistan olarak görev yapan doktor Anılcan Acartürk, bir süredir metabolik problemleri nedeniyle tedavi görüyordu. Nazillili genç doktorun dün akşam saatlerinde durumu ağırlaştı. Görev yaptığı Adnan Menderes Üniversitesi’nde yoğun bakıma alınan Anılcan Acartürk, meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç doktorun ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Acartürk’ün cenazesi ikindi namazına müteakip Koca Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı’na defnedilecek.