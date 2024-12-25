Erzurum Şehir Hastanesi Yoğun bakım servisi doktorlarından Yunus Mutlu yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Genç doktor gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Erzurum Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisi doktorlarından Yunus Mutlu yaşamını yitirdi.

Görev yaptığı Yoğun bakım ünitesinden kendi cansız bedeni çıkan genç doktorun ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Doktor Yunus Mutlu’nun cenazesi Şükrüpaşa Tufanç Kardeşler Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Oltu Başbağlar Mahallesinde toprağa verildi.

26 yaşındaki doktorun mesai arkadaşları ve okul sıralarından arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Yunus Mutlu sevenlerini yasa boğdu.

Genç doktorun babası İbranim Mutlu. Amcası olan İŞ-KUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ile diğer aile fertleri taziyeleri kabul etti.