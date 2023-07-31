Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan 103 öğrenci yemin ederek mesleğe adım attı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Diş Hekimliği Fakültesi’nin mezun memnuniyetinde Türkiye’de üçüncü olduğunu hatırlatarak, “Akdenizli olmanın ayrıcalığını meslek yaşamınızda hep hissedeceksiniz.” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2022-2023 Yemin Töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Fakülteden mezun olan 103 diş hekimi yemin ederek mesleklerine ilk adımı attı. Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Diş Hekimliği Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, “Sevgili öğrenciler, Çok özel bir üniversiteden ve çok özel bir fakülteden mezun oluyorsunuz. Bunun kıymetini ve değerini emin olun ki ilerleyen süreçte daha çok hissedeceksiniz. Bunu sadece biz değil, mezunlarımız da söylüyor. Son açıklanan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasına göre Diş Hekimliği Fakültemiz, mezuniyet memnuniyeti konusunda Türkiye genelinde 3’üncü sırada yer aldı. Bu vesileyle bu başarıya katkı koyan tüm hocalarımızı kutluyorum. Meslek hayatına atıldığınızda buradan aldığınız kaliteli eğitimin farkını hem teoride hem de uygulamada hissedeceğinize ve bulunduğunuz ortamlarda fark oluşturacağına olan inancım tam. Çünkü sizler modern teknolojik alt yapısı, dinamik ve yetkin akademik kadrosu ile Türkiye’nin en iyi diş hekimliği fakültelerinden birinden mezun oluyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı ise, fakültenin 7’nci dönem mezunlarını uğurlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Diş Hekimliği Fakültesi’nin 11’inci yılını doldurduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kuştarcı, “Fakültemiz, aradan geçen sürede çok önemli bir yol kat ederek, ülkemizin hem eğitim hem akademik hem de klinik olarak yüksek oranda tercih edilen fakültelerinden biri haline gelmiştir. Bu süreçte fakültemiz ağız ve diş sağlığı merkezi statüsünden ağız ve diş sağlığı hastanesi statüsüne yükselmiş, hizmet verdiği hasta sayısını ve gelirlerini önemli miktarda artırmış, açılan ameliyathane ve yataklı servisi ile üst düzey tedavi hizmeti sunmaya başlamış, eğitim alt yapısını en güncel hale getirmiş, akreditasyonda son düzlüğe girmiş, kendi bilimsel dergisini çıkarmaya başlamış, akademik olarak da hem üniversitemizde hem de ülkemizde en iyi konumda olan fakültelerden biri haline gelmiş, uluslararası tanınırlığı daha da artmış ve öğretim üyesi ve öğrenci değişim programlarını da en yoğun şekilde uygulayan üst düzey fakültelerden biri haline gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

Diş hekimliği yemini ederek mesleklerine ilk adımı atan genç diş hekimleri tören sonunda geleneksel hale gelen kep atma merasimi ile büyük bir özlemle bekledikleri mezuniyet sevincini aileleri, hocaları ve arkadaşları ile doyasıya yaşadı.