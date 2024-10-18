Gürsu Belediyesi, BTSO, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve BİSİAD iş birliğinde hayata geçirilen Proje kapsamında, bugüne kadar geçen 14 aylık sürede, toplamda 2000’den fazla gence ve 100’den fazla kadına ulaşıldı.

Gürsu Belediyesi’nin, Ar-Ge Müdürlüğü koordinatörlüğünde, BEBKA koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SOGEP (Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı) 2023 yılı başarılı projeler çerçevesinde, 700 bin lira hibe desteği ve 1 milyon 43 bin 600 lira bütçeyle hayata geçirilen proje, 18 ayda tamamlanmış olacak. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “13-18 yaş arası gençlerimizi Dijital Oyun Geliştirme hackathonları organize ederek erken yaşta girişimcilikle tanıştırdık. 40 yaş üstü kadınların vergi muafiyet avantajı ile şirket açmadan girişimci olmalarına destek olduk. Üretmek, ekonomiye katma değer sağlamak isteyen gençlerimizin kadınlarımızın elde ettikleri başarılara şahit olmak da bizim en büyük ödülümüz” dedi.

Törende, BTSO E-Ticaret ve Dijitalleşme Konsey Başkanı İlker Özgüven’in “Dijital Rekabetin Gücü - Bursa’nın Küresel Arenadaki Rolü” konulu sunumunun ardından Akademi katılımcı seçmeleri yapıldı.

Akademi çerçevesinde, E-ticaret ve dijital pazarlama yetkinlikleri kazandırılacak gençlerin, kadınların istihdamının ve girişimciliğinin arttırılması, esnaf ve firmaların dijital dönüşüm süreçlerine katkı sunulması hedefleniyor. “5. Genç Dijital Girişimcilik Akademisi” çerçevesinde, katılımcılar 120 saat teorik eğitim alma ve firma eşleşmeleri sonrası 80 saat saha deneyimi kazanma imkanı bulacak.

Üniversiteli ve mezun 18-35 yaş arası gençlere, ‘Kendini keşfet, sektörü fark et, fırsatları yakala” sloganıyla birçok imkanların sunulduğu akademi sayesinde gençler, ilham veren söyleşiler ve eğitimler ile kendilerini keşfedecek, BTSO iş birliğinde firma eşleşmesi yaparak sektörü fark edecek ve bu firmalardaki iş-staj fırsatlarını yakalamış olacak.