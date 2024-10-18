BEBKA koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SOGEP (Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı) 2023 yılı başarılı projeler kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Gürsu Belediyesi’nin destekleriyle 5.si düzenlenen “Genç Dijital Girişimcilik Akademisi” Projesi başladı.

BUÜ İİBF Binası’nda yapılan proje açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, BTSO E-Ticaret Dijitalleşme İş Konseyi Başkanı İlker Özgüven, BEBKA Program Yönetimi Birim Başkanı Erhan Öztürk, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

“Nitelikli projelere ihtiyacımız var”

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, araştırma ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine özel bir önem verdiklerinin altını çizdi. Projenin, şehrin önemli dinamiklerini bir araya getirdiğine işaret eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Gürsu Belediyesi ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası hali hazırda bizim önemli iş ortaklarımız arasında yer alıyorlar. BEBKA ile de uzun yıllara dayanan proje dostluklarımız bulunuyor. Üniversitemiz, şehrin dinamikleri arasında kıymetli bir oyuncu konumunda yer alıyor. 2018 yılından itibaren Türkiye’deki 23 araştırma üniversitesi arasında yer alıyoruz. O ligde ciddi bir rekabet var. Fonlar, paydaşlar, işbirlikleri ve projelerin ne ölçüde değerlendirildiği ölçüt olarak alınıyor. Sıralamadaki yerimiz de bu doğrultuda belirlenmiş oluyor. Bugün 5.sini hayata geçireceğimiz bu projeyi de her anlamda özel bir yere koymak gerekiyor. Hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmada emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Gençler için el birliğiyle çalışılıyor

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise klasik belediyecilik faaliyetlerinin yanında özellikle gençlerin gelişimlerine destek sağlamak adına farklı projeleri de hayata geçirmeye gayret gösterdiklerini vurguladı. Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi kurduklarını ve önceliği Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerine verdiklerini belirten Başkan Mustafa Işık; “Üniversite yöneticileriyle, BTSO ve diğer SİAD yöneticileriyle görüşmeler yaptık. Merkezimizde yürütülen çalışmaların akabinde Kolektif Kariyer Merkezi’miz kuruldu. Burada 6 yıl içerisinde yaklaşık 4000 gencin işe yerleştirilmesine vesile olduk. Birçok kardeşimizin kendi işini kurmasına için mentör firmalarla görüşmelerine aracılık yaptık. Tüm bu çalışmaları, gençlerimiz için yaptık. Üniversitede teorik eğitim alan gençlerin, pratik anlamda kendilerini geliştirmelerini arzu ediyoruz. Ben olmayı bir kenara bıraktık, şehrin gelişmesi ve gençlerimizin daha nitelikli iş fırsatları bulabilmesi adına biz olmaya çalışıyoruz. Kentimizin tüm dinamikleriyle ortak projeler yürütüyoruz. AB ve Bakanlıklardan, hazırladığımız projelerle ciddi fonlar alıyoruz. Daha iyisi için genç beyinlere ihtiyacımız var. Bu projenin de başarılı olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Yeni dönem, hepimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Dijital dönüşüm süreçlerine gençlerin eli değecek

Önceki yıl Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında kabul edilen ve 1 milyon TL’yi aşkın bütçesi bulunan proje kapsamında 14 aylık süreçte 2000’den fazla öğrenciye dijital girişimcilik dersleri verildi. 120 saat teorik eğitim, firma eşleşmeleri sonrası 80 saat saha deneyimi verilen proje ile gençlerin istihdamının artırılması ve firmaların dijital dönüşüm süreçlerine katkı sunmaları hedefleniyor. Projenin 5. Dönemi, açılış konuşmalarının ardından BTSO E-Ticaret ve Dijitalleşme Konsey Başkanı İlker Özgüven’in Dijital Rekabetin Gücü - Bursa’nın Küresel Arenadaki Rolü sunumu ile başlatıldı.