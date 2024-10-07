Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün basketbol branşında altyapıda mücadele eden takımları 3 maçta 3 galibiyet elde ederek, kendi yaş gruplarındaki müsabakalara güzel bir başlangıç yaptı.

Çayırova’nın genç dev adamları, üç maçta üç galibiyet alarak, altyapı yaş gruplarındaki müsabakalara güzel başlangıç gerçekleştirdi. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün basketbol branşının altyapı sporcuları, yollarına doludizgin devam ediyor. Bugüne kadar Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden A Takım’a iki sporcu gönderen Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Basketbol Altyapı Sporcuları, geçtiğimiz hafta karşı karşıya geldikleri üç rakiplerini de Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanan müsabakalarda mağlup etti. U-14, U-16 ve U-18 yaş kategorilerinde boy gösteren Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularının başarısı, antrenörlerini mutlu etti.

İlk olarak U-14 yaş grubunda mücadele eden Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, karşı karşıya geldiği İzmit Akademi B Basketbol Basketbol Takımı’nı 59-30 yendi. U-16 yaş grubu basketbolcuları mücadele ettiği Kocaeli Kolejliler karşısında 65-37’lik skorla sahadan galip ayrıldı. U-18 Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Basketbol Takımı, Gölcük Yıldızları’yla oynadığı müsabakadan 75-32’lik farklı skorla galip gelmeyi başardı. Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan duyuruda, “Yeni sezona seri galibiyetlerle giriyoruz. İlk maçlarını kazanan U-14, U-16 ve U-18 takımlarımızı tebrik ediyoruz” denildi.