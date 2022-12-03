Denizli Büyükşehir Belediyesinin ödüllü projesi Genç Denizli çerçevesinde düzenlenen “Genç Denizli Sohbetleri” muhteşem bir finalle sona erdi. 12 liseden 2 binin üzerinde öğrencinin eğitimci yazar ile buluştuğu final programında gençlere seslenen Başkan Zolan, “Gençlik bizim gözbebeğimiz, geleceğimiz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ödüllü projesi Genç Denizli çerçevesinde düzenlenen “Genç Denizli Sohbetleri” muhteşem bir finalle sona erdi. 12 liseden 2 binin üzerinde öğrencinin eğitimci yazar ile buluştuğu final programında gençlere seslenen Başkan Zolan, “Gençlik bizim gözbebeğimiz, geleceğimiz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ödüllü projesi “Genç Denizli” çerçevesinde kişisel gelişimci, eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya’yı hafta boyunca gençlerle buluşturdu. Genç Denizli Sohbetleri ile liseli öğrencilerle bir araya gelen eğitimci yazar Kapaklıkaya, 5 gün süren programında 33 farklı liseden binlerce öğrenci ile bir araya geldi. Genç Denizli Sohbetlerinin final programı ise Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Durmuş Ali Çoban Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Kazım Kaynak Anadolu Lisesi, Hasan Tekin Ada Anadolu Lisesi, Gülay Kaynak Anadolu Lisesi, Atatürk Endüstri Meslek Lisesi, Servergazi Anadolu Lisesi, Hilmi Özcan Anadolu Lisesi, Hatipzade Veli Başer Anadolu İmam Hatip Lisesi, Anafartalar Anadolu Lisesi, DOSTEK Koleji ve Yaşar Kımıl Fen Lisesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği programda, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nin 2 bin kişilik Özay Gönlüm Salonu tamamen doldu.

“Sizler için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz”

Yazdığı kitaplar ve kişisel gelişim eğitimleriyle gönüllerde taht kuran Alişan Kapaklıkaya ile hafta boyunca öğrencilerle buluşan Başkan Zolan, programın açılışında gençlere seslendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak gençler için bu tür programları gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Zolan, “Gençlik bizim gözbebeğimiz, geleceğimiz. Sizlerle yıllar önce Büyükşehir Belediyesi Çocuk Şenliklerimizde buluşmuştuk. Aradan yıllar geçti büyüdünüz, sizlerle Büyükşehir ile Geziyorum programlarımızla yeniden buluştuk. Şimdi de çok kıymetli eğitimci, yazarımız Alişan Kapaklıkaya Bey ile bir araya gelmenize vesile oluyoruz. Sizler için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Sizleri artık önce üniversite öğrencisi ardından da şehrimize ve ülkemize hizmet ederken görmek istiyorum. Yolunuz açık, aydınlık olsun. Hepinize eğitim hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

Kapaklıkaya’dan teşekkür

Kişisel gelişimci, eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya ise yaklaşık 1 saat süren sunumunu yaptı, deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda Kapaklıkaya, hoş sohbeti ve esprileriyle salonu kırıp geçirirken Denizli Büyükşehir Belediyesinin ve Başkan Osman Zolan’ın kendisine çok güzel ev sahipliği yaptığını anlattı.