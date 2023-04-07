Kahramanmaraş’ta bulunan Kafum Çadır Kent’te Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyon ile genç çifte nişan merasimi yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Destek Merkezi deprem bölgesinde moral veren etkinliklere imza atıyor. Depremin en çok etkilendiği illerden biri olan Kahramanmaraş’ta Destek Merkezi’nde faaliyetlerini yürüten Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü yüz güldüren bir organizasyon gerçekleştirdi. Çadırda kalan Sıla Çırak(20) ve Orkun Çiriş(23) isimli çiftin Çadır Kent’te nişanları yapıldı. Bir çadırın içini rengarenk balonlarla süsleyen, davul getiren Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, çifte unutulmayacak bir gün yaşattı.

Genç çiftin nişan merasimi Kahramanmaraş ve Samsun yöresinin geleneklerine göre yapıldı. Çiftin nişan yüzüklerini Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin taktı. Depremden etkilenen vatandaşların acılarını paylaşırken sevinçlerine de ortak olduklarını söyleyen Müdür Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin, "Acılarımız da bir sevinçlerimiz de birdir. Allah bizi her türlü felaketten korusun, böylesi büyük acılar yaşatmasın" dedi.

Nişan sonrasında yüzükleri takılan çift ise ekiplerden övgü ile bahsederek, görev yapanların çok iyi insanlar olduklarını , çok mutlu olduklarını söylediler.

Pazarda tanıştılar Çadır Kent’te nişanlandılar

Deprem öncesi pazarcılık yapan ailelerine yardım ederken tanışan çiftin depremde evleri yıkıldı. Şu anda Kafum Çadır Kent’te kalan çiftin pazarlar açılmadığı için işsiz oldukları ve ailelerinde 1. derecede vefat eden kişinin bulunmadığı öğrenildi.