Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Salep Üreticileri Birliği’nce Yatağan İlçesi Bozarmut Mahallesi’nde düzenlenen “Salep Tarla Günü” etkinliğinde, 250 kg salep yumrusu, 1 dekar alanda toprakla buluştu. Düzenlenen etkinlikle Muğla’daki salep dikim alanlarının büyüklüğü 30 dönümün üzerine çıktı.

Programın açılış konuşmasını salep üreticisi genç çiftçi Petek Uygun yaptı. Çiftçi bir ailenin çocuğu, hem de eğitimli bir yetiştirici olarak salep üretimi yapmaktan mutlu olduğunu söyleyen Uygun, geçtiğimiz yıl 1.5 dekar alanda toprakla buluşturduğu 300 kg yumrudan 750 kg. hasat elde ettiğini belirterek, bu konuda başta İl Müdürlüğü olmak üzere kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Muğla Salep Üreticileri Birliği Başkanı Ali Orhan Tuncer de üç yıl önce kurdukları birliğin 40 üyeli büyük bir üretici örgütüne dönüştüğünü belirterek, Muğla’daki salep üretim alanlarının da 30 dönümün üzerine çıktığını söyledi. Hedeflerinin Muğla’yı “salep başkenti” yapmak olduğunu belirten Tuncer, “Bu örnek tarlada, toprağın hazırlanması ve dikim için kullanacağımız yöntemlerle bakım ve takibini de yaparak sonucu diğer üyelerimizle paylaşıp, kullandığımız yöntemi diğer ilçelerde de hayata geçirerek üretici sayısını ve alanını çok yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, konuşmasına başlamadan önce etkinliğe katılan miniklere birer okul seti hediye etti. Konuşmasında öncelikle gıda ve su israfına karşı çocukları ve aileleri uyaran Saylak, daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Muğla’da üretimini desteklediği salep gibi katma değeri yüksek ürünlerin üretim hacmi ve büyüklüğü konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Muğla şifa kenti olma yolunda

Muğla’nın, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tıbbi Aromatik Bitki kümelenme bölgesi seçildiğini, bu sayede üretimin de hız kazandığını söyleyen Barış Saylak, “2021 yılından itibaren Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce finansmanı sağlanan salep üretim projeleri ile 70 dekar alanda salep üretim çalışmalarını, 600 rakımın altındaki tüm ilçelerimizde sürdürüyoruz. Bugün 6 bin dekar alanda adaçayı, kekik, defne, sakız, salep, mercan köşk, dağ çayı, lavanta, mor reyhan, keçiboynuzu, zerdeçal-zencefil v.b ürünler ile ilgili çalışmalarımız büyük bir başarıyla devam ediyor” diye konuştu.

2023 üretim yılında Muğla Salep Üreticileri ile birlikte 250 kg salep yumrusunu yüzde 75 hibeli olarak 250 bin TL Bakanlık katkısı ile üreticilere dağıttıklarını söyleyen İl Müdürü Barış Saylak, “Muğla şifa kenti olma yolunda. Itri-tıbbi bitki projesiyle 3 yıl içerisinde 5.2 milyon fideyi toprakla buluşturduk. Yaptığımız çalışmalarla doğa baskı altında olan türlerin korunmasını sağlıyoruz” dedi.

Salep bitkisinin kozmetikte, ilaç sanayi ve gıdada çok kullanılan bir ürün olduğunu hatırlatan Saylak, bunun gibi katma değeri yüksek ürünlerin özellikle genç ve kadın çiftçiler tarafından tercih edilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Saylak, “Önümüzdeki süreçte TAB ile ilgili distilasyon merkezlerinin kurulmasını hedefliyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız da son safhasına geldi” ifadelerini kullandı.

Daha sonra kürsüye gelen Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç da salep üretiminin başta ilçe ekonomisi olmak üzere, kent ve ülke ekonomisine her açıdan katkı sunacağını belirterek, emek veren tüm çiftçilere teşekkür etti. Kılıç, gıda ve suyun gelecekte en önemli unsur olacağını söyleyerek “Tarımımıza, hayvancılığımıza, suyumuza sahip çıkmak zorundayız. Tükettiğimiz her bir damla su bizim için önemli olacaktır, bunu bilmeliyiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından salep yumruları toprakla buluşturuldu. Etkinliğe katılanlara da sıcak salep içeceği ikram edildi.

Yatağan İlçesi Bozarmut Mahallesi’nde düzenlenen Salep Tarla Günü etkinliğine, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ile İl ve İlçe Müdürlüğü personelinin yanı sıra Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Salep Üreticileri Birliği Başkanı Ali Orhan Tuncer, ilçe protokolü ve üreticiler katıldı.