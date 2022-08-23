Siirt’te "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" çerçevesine hibe kazanan üniversite mezunu genç çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, canlı bağlantıyla katıldığı törende, genç girişimcileri tebrik etti.

Siirt’te "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" çerçevesine hibe kazanan üniversite mezunu genç çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, canlı bağlantıyla katıldığı törende, genç girişimcileri tebrik etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınama Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde tarım ve gıda alanında eğitim görmüş gençlerin üretim yapmaları amacıyla uygulanan projeden yararlanan 11 girişimci arasındaki temsili 2 kişiye küçükbaş hayvan verildi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Eruh ilçesinin Bayramlı köyünde düzenlenen törene canlı bağlantıyla katıldı. Hibe desteği alan girişimcileri tebrik eden Bakan Kirişci, projenin bol kazanç getirmesi temennisinde bulundu. Proje sayesinde tersine göçün artacağını, kentten kırsala bu kez sağlıklı bir dönüş olmasını arzu ettiklerini dile getiren Kirişci,"1994 yılında terörden dolayı boşalmış olan ama 2005 yılına kadar da bu halini korumuş olan bu bölgenin yeniden dönüşe açılması, yerleşime açılmış olması beni gerçekten çok mutlu etti" dedi.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan ise, tarımsal eğitim almış kişilerin başvurabildiği yüzde 100’ü hibe olan programdan 11 projeye 1 milyon 100 bin lira destek verildiğini söyledi.

Destekten yararlandığı için mutlu olduğunu dile getiren Ziraat Mühendisi Gülperi Polat, yıllar önce göç ettiği köyüne dönerek baba mesleği hayvancılığı sürdüreceğini söyledi. Polat, “Şu an Siirt Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmaktayım. ’Uzman Eller Projesi’ çerçevesinde 65 koyun hibe edildi. Bizim amacımız bu hayvanları büyütüp büyük bir çiftlik kurmak. Çiftlikte süt sağma makinası gibi ekipmanlarla projemizi büyütmek istiyoruz. Sağ olsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğüyle ve Bakanlığımızın destekleriyle inşallah hedeflerimizi gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Proje çerçevesinde destek alan Ziraat Mühendisi Mervan Polat, hibe destekleriyle köye dönüşlerin devam edeceğini ifade etti. Polat, “Devletimizin sunduğu bu projeden yararlanıyorum. 64 tane koyun aldım 100 bin TL destekle. Toplam 160 bin TL harcama yaptım. Projemi geliştirmek istiyorum. Ülke ve kendi ekonomime katkı sağlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.