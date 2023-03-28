Bolu’da 21 yaşındaki genç kendi serasında ürettiği kültür mantarlarını binbir emekle toplayıp, pazarda satıyor. Genç çiftçinin satış yaparken ki eğlenceli halleri ise renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.

Bolu’nun İhsaniye Mahallesi’nde kurulan pazar alanında 21 yaşındaki Batuhan Yaşar kendi ürettiği mantarları satarak geçimini sağlıyor. Kültür mantarı adıyla bilinen mantarları serasından binbir emekle toplayan Yaşar, her hafta pazara gelerek burada mantarlarını satıyor. Genç üreticinin satış yaparken ki eğlenceli anları ile pazarda renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Öte yandan 30 liradan satışa sunduğu kültür mantarları vatandaşlar tarafından pazarda yoğun ilgi gördü.

“Vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi var”

Genç üretici Batuhan Yaşar, “Mantar işini yapıyorum. Vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi var. Şu anda yetişemiyoruz. Pazara kasa kasa getiriyoruz. Bolu’da bir marka olmaya çalışıyoruz. Kendi seramızda üretiyoruz kültür mantarlarını. 2 yıldır pazarcılık yapıyorum. Vatandaşlarımıza güzel ürünler satarak, bu mübarek Ramazan ayında müşterilerimizin boğazından lezzetli bir lokma geçmesini sağlıyoruz. Mantarın kilosu şu anda 30 lira. Tezgaha gelen vatandaşlar kendi elleriyle seçiyor, yoğun da bir ilgi var, onun üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Fiyatlar normal, buna şükür”

Fiyatların normal olduğunu söyleyen Fatma Pulatlı ise, “Fiyatlar normal, buna şükür. İftar için bende mantar alıyorum” diye konuştu.