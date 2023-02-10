Hatay’da depremde enkaz altında kalan matematik öğretmeni Hatice Yurt Ökmen ile eşi Gökhan Ökmen’in yaşamını yitirdi.

Hatay’da depremde enkaz altında kalan matematik öğretmeni Hatice Yurt Ökmen ile eşi Gökhan Ökmen’in yaşamını yitirdi.

Bodrum Anadolu Lisesi mezunu Hatice Yurt Ökmen ile eşi Gökhan Ökmen, Hatay Odabaşı Mahallesi Gürses Sokak Prestij Asi Apartmanı’nda yaşamını sürdürüyordu. Depremde oturdukları bina çöken iki genç öğretmen, enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Hatice Yurt’un öğretmeni İlknur Hatice Orman, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Sevgili Öğrencimiz Hatice Yurt’u Hatay’da maalesef kaybettik. Çok küçükken babası Ünal vefat etti, babasız kalıp çok emek harcadı bu hayat için, çok çalıştı, matematik öğretmeni oldu. Daha çok çalıştı KPSS’den yüksek puan alıp atandı. Gökhan ile evlendi. Onun da babası yoktu. Hep emek emek işledi bu yaşamı. Bu güzelim canımız enkaz altından sağ çıkamadı. İçimiz yanıyor. Allah annesine sabır ve dayanma gücü versin. Haticemiz ve sevgili eşi Gökhan melekler yoldaşınız olsun. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatın"

Hatice Yurt Ökmen’in cenazesinin Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri aracı ile Bodrum’a getirileceği ve 11 Şubat günü Bitez Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi. Eşi Gökhan Ökmen’in cenazesi de defnedilmek üzere İzmir’e gönderileceği öğrenildi.