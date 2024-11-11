Büro Memur-Sen Gençlik Komisyonu (Genç Büro Memur-Sen) 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle fidan dikimi gerçekleştirdi.

Büro Memur-Sen Gençlik Komisyonu (Genç Büro Memur-Sen) tarafından, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidanları toprakla buluşturdu. Genel Başkan Yusuf Yazgan’ın da katıldığı programda, Ankara’da görev yapan sendika üyeleri, Behiçbey Ağaçlandırma Alanı’na giderek fidan dikimi gerçekleştirdi.

Burada konuşan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, daha yaşanılabilir bir dünya için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi. Dünyanın sahibi değil emanetçisi olduğumuzu belirten Yazgan, “Bizim medeniyet değerlerimiz ağaç dikmenin önemini ortaya koyan yaşanmışlık ve öğretilerle bezenmiştir. ‘Biraz sonra kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin’ diyen Peygamber’in ümmeti, asırlarca hüküm sürecek bir devleti, çınarın gölgesinde kuran bir ecdadın torunlarıyız. Daha yaşanabilir bir dünya, ancak dünyamıza sahip çıkmakla mümkün olacaktır. Her yıl orman yangınlarıyla ciğerlerimiz kül olmaktadır. Hem yangınlarla mücadele etmek, hem de yanan ormanların yerine yenisini, hatta daha fazlasını dikmek bizim ülkemize, geleceğimize ve torunlarımıza borcumuzdur. Genç Büro Memur-Sen’imizi bu örnek ve güzel çalışmalarından dolayı kutluyorum” açıklamasında bulundu.

Genç Büro Memur-Sen’in kısa süre önce kurulduğunu hatırlatan Yazgan, komisyonun genç kamu görevlilerinin sorumluluk bilincini artıracak ve yönetime katılmalarına sunacağı katkı açısından önemli olduğunu ifade etti.

Genç Büro Memur-Sen Başkanı Bekir Çetin de, genç kamu görevlilerinin geleceğin yöneticileri olduğunu, daha yaşanılır bir Türkiye idealine geleceğin yöneticileri ile katkı sunmak için bu etkinliği düzenlediklerini kaydetti. Yeşil vatanın korunması ve büyütülmesinin herkesin sorumluluğunda olduğunu ifade eden Çetin, “Genç kamu görevlileri olarak bugün fidanları toprakla buluşturduk. Her yıl bu etkinliğimizi tekrarlayacak, üzerimize düşeni yapacağız” ifadelerine yer verdi.