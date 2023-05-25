Liseler Arası Gençler Bilek Güreşi Şampiyonası Erzurum’da başladı. Müsabakalar heyecanlı ve bir o kadar çekişmeli geçiyor.

25-26 Mayıs tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenecek olan Türkiye Liseler Arası Bilek Güreş Şampiyonası’nda heyecan başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından organize edilen, toplam 41 ilden 101 erkek ve 94 kadın sporcunun katıldığı şampiyona Erzurum Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

Bilek Güreşi Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve Liseler Arası Gençler Bilek Güreşi Şampiyonası’nın Başhakemi Mustafa Tavuskarlı, Erzurum’da düzenlenen şampiyonaya gençlerin ve okulların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Ülkemizde bilek güreşinin gelişmesi ve toplumda daha fazla yaygınlaşması için bu tarz turnuvalar çok önemli. Turnuvalarda gelecek için sporcular çıkıyor. Bizler de gençlerimize hem bu sporu sevdirmek hem de yeni şampiyonlar yetiştirmek için çaba harcıyoruz. Erzurum’da olmaktan ve turnuvanın burada düzenlenmesinden oldukça memnunuz. Gençlerimizi hem vücut geliştirme hem de bilek güreşi sporuna davet ediyoruz" dedi.

Zaman zaman heyecanın doruk noktaya çıktığı Liseler Arası Gençler Bilek Güreşi Şampiyonası’nda sporcularla birlikte seyirci ve antrenörlerinde heyecanları gözden kaçmadı. Turnuvanın bitiminde şampiyon sporculara ve takımlara ödülleri verilecek.