Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Karaman Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) arasında AR-GE alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan’ın imzasıyla yürürlüğe giren protokol ile BİLSEM’e devam eden ‘Özel Yetenekli Öğrencilerin’ bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üreten, problem çözen ve değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanacak. Protokol ile özel yetenekli öğrencilerin Hassas Tarım ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri konusunda bölgesel kalkınma odaklı olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde yürütülen Ar-Ge çalışmalarına katılmaları, üniversitenin ihtisas alanıyla ilgili olan hassas tarım uygulamaları, yenilikçi işleme teknolojileri ve atık yönetimi gibi alanlarında ortak çalışmalar yürütmeleri de hedefleniyor.

Öğrencilerin metin yazma ve sunu konusunda da becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak çalışmada KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın koordinatör olarak görev alacak. Prof. Dr. Aydın, iş birliği kapsamında BİLSEM tarafından verilen bilgilerin değerlendirilmesi ve bu bilgilerin ihtisas alanıyla ilgili çalışmalarda kullanılması amacıyla yorumlanmasından sorumlu olacak.