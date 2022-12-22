Japonya Büyükelçiliği tarafından ’Yerel Projelere Hibe’ Programı çerçevesinde, Bingöl’ün Genç İlçe Belediyesine tam donanımlı arama kurtarma aracı hibe edildi.

Japonya Büyükelçiliği tarafından ’Yerel Projelere Hibe’ Programı çerçevesinde, Bingöl’ün Genç İlçe Belediyesine tam donanımlı arama kurtarma aracı hibe edildi.

Genç Belediyesi proje ekibi tarafından hazırlanan çalışmalar, meyvelerini vermeye devam ediyor. Genç Belediyesinin Japonya Büyükelçiliğine sunduğu proje kabul edilerek, 90 bin dolar değerinde araç hibesi yapıldı. Tam donanımlı arama kurtarma aracı, Genç ilçesinde meydana gelebilecek trafik kazaları, doğal afetler ve benzeri durumlarda kullanılacak.

Hibe desteğinin çok anlamlı olduğunu ve Genç halkı adına Japonya devletine şükranlarını sunduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, "Japonya devleti tarafından 1989 yılından itibaren ‘Yerel Projelere Hibe Programı’ çerçevesinde gelişmekte olan ülkelere kalkınmaya yönelik geri ödemesiz mali yardım yapılmaktadır. Önceki yıllarda ülkemizin farklı belediyelerine ve özellikle sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı bölgelere yapılan hibe yardımları azımsanmayacak derecede fazladır. Genç Belediyesi olarak Japonya Büyükelçiliğinin hibe programı çerçevesinde başvuru yaptık. Başvurumuz olumlu değerlendirilip hibe almaya hak kazanmıştır. Afetlerden veya kazalardan kaynaklı oluşabilecek mal ve can kaybını engellemek ve en aza düşürmek amacı ile acil kurtarma araç, gereç malzemelerine ihtiyacımız vardı. Genç Belediye Başkanı olarak Japonya devleti ve aracı olan Japonya Büyükelçiliğine şahsım ve ilçe halkım adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.