Diyarbakır’da bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ağabeyi, acı detayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Genç basketçi, bir gün önce aldığı bisikleti sonu olurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

24 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında Sur ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması esnasında savrularak ağır yaralanan Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı, kaza akşamı kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastaneleri’nde yaşam mücadelesini kaybetti. Mihrace’nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Kaza sonrası adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü M.K.’nin ifadesinde "Yolda seyir halindeyken aniden önüme çıktı" dediği öğrenilirken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Mihrace’den geriye sadece kazandığı kupalar kaldı

Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ağabeyi Abdulvahap Veysel Buğdaycı, Mihrace’nin Zonguldak’ta her sezon 3’üncü ligdeki takımları 1. Lige çıkardığını belirtti.

Sezon çalışmalarının ardından sürekli Diyarbakır’a geri dönüp ailesiyle vakit geçirdiğini söyleyen Buğdaycı, “Acımız çok büyük. Bizim için değeri yüksek olan, ciğerimiz olan bir kardeşimizi kaybettik. Allah kimsenin ciğerini yakmasın. Kendisi Zonguldak’taki 2 ve 3’üncü ligdeki takımları 1. Lig’e çıkarıyordu. Birçok kupa elde etti. Bizde ve diğer illerde birçok kupayı kazanmaya hak kazanmıştı. Aynı zamanda kendisi bir beden eğitimi öğretmeniydi. Kendini basketbol branşına adamıştı. Mihrace de 2 ve 3’üncü ligdeki takımları 1. Lig’e çıkarıyordu. Her sezon gider çalışmasını yapar geri gelirdi eve” dedi.

“Bisikletini bir gün önce almıştı”

Mihrace’nin bisikletini bir gün önce aldığını ve Dicle Üniversitesi’ne ilk yardım sertifikasını almak için giderken kazada hayatını kaybettiğini belirten Buğdaycı, şunları kaydetti:

“Mihrace bisikletini bir gün önce almıştı. Bisikleti gayet de iyi kullanıyordu. Mihrace aynı zamanda ilk yardım dersi de görüyordu. Kendisi ilk yardım ile ilgili eğitimlerini bitirdikten sonra sertifika almaya hak kazanmıştı. Sertifikasını almak için coşkuyla Dicle Üniversitesi’ne gidiyordu. Ama maalesef dönüşü o coşkuyla olmadı, üzüntüyle oldu. Mihrace’nin gidişi bizi yasa boğdu.”

“Acımız dinene kadar şahıs tutuklu kalsın”

Adaletin yerini bulması için çağrıda bulunan Buğdaycı, “Tek isteğimiz adaletin tecelli etmesidir. Devletimize ve adaletimize güveniyoruz. Devletimizin bu işin üstünde duracağına inanıyoruz. Bunun gibi kazaları adaletli bir şekilde sonuçlanacağına inanıyoruz. Otomobil sürücüsü nasıl hızlı bir şekilde salıverildiyse o şekilde tutuklanmasını istiyoruz. En azından acımız dinene kadar şahıs tutuklu kalsın” diye konuştu.