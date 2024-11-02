DÜZCE (İHA) – Düzce’yi kadınlar bölgesel basketbol liginde temsil eden Atletik Spor Kulübü’nün yıldızları Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı’yı ziyaret ederek yeni sezona başladı.

Düzce’nin kadın basketbol takımı olan Atletik Spor Kulübü yeni sezon öncesinde İl Müdürü İsa Yazıcı ile bir araya geldi. Kulüp başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu’nun katıldığı ziyarette, yeni sezonda yapılacak çalışmalar ele alındı. Kulübün Kadınlar Süper Lig’e çıkabilmesi için çalışmalarını yapacaklarını belirten, Kulüp Başkanı Şengüloğlu, İl Müdürlüğü’nden gördükleri desteğin devamını diledi.