Türkiye’nin en genç İl Belediye Başkanı olan 36 yaşındaki Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, seçim döneminde ortaya koyduğu sorunları gidermek için 7/24 esaslı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kentin bir çok noktasında tespit edilen kangren haline gelen sorunları çözmek için kolları sıvayan Başkan Çetinkaya, Kayabaşı Mahallesi’nde yer alan merdivenlerde 50 yıl aradan sonra ilk kez kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Toplam bütçesi 10 milyon TL olarak belirlenen proje sayesinde mahalle sakinlerinin uzun süredir yaşadığı toprak kayması ve benzeri sorunlarında son bulması hedefleniyor.

Kayabaşı Mahallesi’ndeki merdivenlerin eskimiş yapısı, özellikle yağışlı dönemlerde oluşan toprak kaymaları nedeniyle mahalle sakinlerinin güvenliğini tehdit ederden , diğer taraftan da günlük yaşamı da zorlaştırıyordu. Karabük Belediyesi, bu sorunları ortadan kaldırmak ve daha güvenli bir ulaşım sağlamak amacıyla yenileme projesine hız verdi. Proje kapsamında, merdivenlerin zemin yapısı güçlendirilirken çevre düzenlemeleri de yapılacak.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Kayabaşı Mahallesi merdivenlerinde başlatılan yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, “Kayabaşı Mahallesi’ndeki merdivenler, halkımız için ciddi güvenlik sorunları oluşturuyordu. Özellikle yağışlı günlerde toprak kaymaları ve kaygan zeminler büyük risk teşkil ediyordu. Belediye olarak bu sorunu çözmek için kapsamlı bir çalışma başlattık. Proje için 10 milyon TL’lik bütçe ayırdık ve bu yatırımla sadece merdivenleri yenilemekle kalmayacak, Kayabaşı merdivenlerinin kullanımını daha güvenli, rahat ve estetik bir hale getireceğiz.” dedi.

Yenileme projesinin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.