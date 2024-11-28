Gençlerin nitelikli eleman olarak istihdama kazandırılması amacıyla hayata geçirilen "Genç Başiskele, Genç İstihdam Projesi" ile eğitimler devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hibe programı kapsamında Başiskele Belediyesi tarafından, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle hazırlanan "Genç Başiskele, Genç İstihdam Projesi" çerçevesinde ofis programları kullanımı kursu başladı.

Başiskele Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi (BAŞKİM) koordinesinde Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle bir lisede verilen ücretsiz eğitime çok sayıda genç katıldı. Başiskele Halk Eğitim Merkezi’nden görevlendirilen uzman eğitmen rehberliğinde haftada 2 gün (salı-perşembe) verilen kursta öğrenciler, toplamda 40 saat eğitim alacak. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler MEB onaylı sertifika sahibi olacak.