İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Vision Art Platform iş birliği ile genç sanatçıların üretimlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilecek olan Genç Bakış Sanat Ödülleri başvuruları başladı.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Vision Art Platform iş birliği ile genç sanatçıların üretimlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilecek olan Genç Bakış Sanat Ödülleri başvuruları başladı.

Lisans 4. sınıf ve yüksek lisans öğrencilerinin başvurularına açık olan Genç Bakış, ilk üç sanatçıya üretim desteğinin yanı sıra, birinciye Vision Art Platform’un galeri mekanında eser sergileme olanağı sunacak. Ayrıca 10 eserden oluşan Genç Bakış seçkisi, İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Balat Yerleşkesi galeri alanında sergilenecek. Ödüle hak kazanan eserler, 23 Mart 2023 tarihinde yapılacak sergi açılışı ve ödül töreninde duyurulacak. Başvurular 30 Ocak 2023 tarihine kadar https://gencbakis.topkapi.edu.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Etkinliğin jüri üyeleri de şu şekilde duyuruldu:

Tanzer Arığ - Sanatçı, Akademisyen

Dilay Güney - Mimar, Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Çağrı Saray - Sanatçı, Akademisyen

Özlem Şimşek - Sanatçı, Akademisyen

Nisa Taşyar - Vision Art Platform Kurucusu

Ödüller

Jüri değerlendirmesi sonucunda birinci seçilecek olan eser sahibine Vision Art Platform tarafından 5000 TL eser üretim desteği ve Vision Art Platform’da (https://www.visionartplatform.co/ ) 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek bir grup sergisine katılım hakkı, ikinci seçilecek eser sahibine İstanbul Topkapı Üniversitesi tarafından 4000 TL eser üretim desteği, üçüncü seçilecek eser sahibine ise yine İstanbul Topkapı Üniversitesi tarafından 3000 TL eser üretim desteği verilecektir.