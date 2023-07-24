Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Genç Atölye eğitimleri çerçevesinde gezileri devam ettiriyor. Gençlerin gezerek öğrenmelerini amaçlayan programlarda, alanında uzman akademisyen ve eğitmenler ile birlikte tarihi ve kültürel geziler düzenleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Atölye, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da doludizgin devam ediyor. Çeşitli konferans ve gezilerle 15-21 yaş aralığındaki gençlere hitap eden programlarda, gençlerin en fazla ilgisini çeken gezi programları bu yıl da ilgi odağı oldu. Her hafta farklı bir etkinlik ve gezinin düzenlendiği programlarda 18-20 Temmuz tarihlerinde 3 gün boyunca farklı bölgelere geziler düzenlendi. Her hafta çeşitli etkinlik ve gezi programlarıyla devam edecek olan Genç Atölye, 18 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Alanında uzman akademisyen ve eğitmenler ile birlikte düzenlenen programların ilk adresi Sapanca oldu. 18 Temmuz Salı günü gerçekleştirilen gezide, Doğa Tutkunları Atölyesi Erkan Kotan ve lider ekibi eşliğinde Yanık Vadisi Çatal Kayalar Parkurunda gerçekleştirildi. Gençlerin gezerek öğrenmelerini amaçlayan programların ikinci durağı ise Adapazarı, Sapanca ve Geyve tarihi gezileri oldu. 19 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilen Kültürel Mirasın İzinde Şehir ve Tarih Atölyesi, Prof. Dr. Mehmet Yaşar Ertaş koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. 20 Temmuz Perşembe günü düzenlenen Kelimeler Ülkesi Edebiyat Atölyesi ise Ercan Yılmaz koordinatörlüğünde Bilecik ve Söğüt gezileriyle devam etti. Adı geçen mekanlarda Kökler/Osmancık (Tarık Buğra) ile Kemal Tahir’in Devlet Ana kitabı karşılıklı değerlendirilerek konuşuldu.