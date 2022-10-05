Etkinlikler çerçevesinde hafta boyunca sportif turnuvalar ve gösterilerin devam edeceği bildirildi. PAÜ SKS Basketbol Sahasında Basketbol, Hasan Güngör Spor Salonunda Hentbol, Büyükşehir Belediyesi Albayrak Geleneksel Türk Sporları Kompleksinde Okçuluk, Vali Recep Yazıcıoğlu Atıcılık Poligonunda Atıcılık ve KYK Spor Salonunda Masa Tenisi Turnuvaları amatör spor haftası boyunca sporseverlerle buluşacak.

Yarışma bitiminde dereceye giren sporcular madalyalarla ödüllendirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman’ın elinden madalyalarını alan atletlere t-shirt hediye edildi.

Yurt genelinde 03-09 Ekim tarihlerinde kutlanan Amatör Spor Haftası farklı etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Açılışı coşkulu bir kortej yürüyüşüne sahne olan Amatör Spor Haftasında önceki gün Atletizm Yol Yarışları yapıldı. Gençlik Merkezi önünden başlayan koşu, 15 Temmuz Şehitler Meydanında son buldu. Yarışlara 52 sporcu katıldı.

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