Van’da, Genç ASRİAD Genel Başkan Yardımcısı M. Furkan Görentaş ile Beykoz Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Emre Alp tarafından Yeşil Gevaş Spor’a malzeme desteği yapıldı.

Van’da, Genç ASRİAD Genel Başkan Yardımcısı M. Furkan Görentaş ile Beykoz Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Emre Alp tarafından Yeşil Gevaş Spor’a malzeme desteği yapıldı.

Kulüpte düzenlenen malzeme teslim töreninde konuşan Yeşil Gevaş Spor Kulübü Başkanı Nizamettin Güllü, “Genç ASRİAD Genel Başkan Yardımcımız M. Furkan Görentaş ile Beykoz Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Emre Alp, takımımıza 100 adet forma (t-shirt, şort, çorap), 40 adet antrenman yeleği, 36 adet krampon, 30 adet yağmurluk, 30 adet eşofman takımı ve 7 adet futbol topu desteğinde bulunmuştur. Yaptıkları bu katkılardan dolayı hem Gevaş Spor adına hem ilçe halkı adına kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Malzeme teslim törenine Başkale Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Necat Görentaş ile Yeşil Gevaş Spor yönetimi katıldı.