Van’da Asrın İşadamları Derneği (Genç ASRİAD) Şubesi yapılan törenle hizmete açıldı.

Van’da Asrın İşadamları Derneği (Genç ASRİAD) Şubesi yapılan törenle hizmete açıldı.

Dünya genelinde 3 temsilcilik, Türkiye içinde 6 şubesi bulunan Genç ASRİAD, 7’nci şubesini Van’da açtı. Van TSO’da yapılan açılışa Genç ASRİAD Genel Başkanı Mustafa İnan Güleç, Van Milletvekili İrfan Kartal, Denizcilik Fakültesi Dekanı Fevzi Özgökçe, iş adamı Zahir Kandaşoğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan Genç ASRİAD Genel Başkanı Mustafa İnan Güleç, Türkiye genelindeki 7’nci şubelerini Van’da açtıklarını belirterek, “Şube temsilciliklerimizde yapılacak olan bütün işlerde beraber olacağız. Bizler her ne kadar yeni olsak da 30 yılı aşkın bu işin içinde olan abilerimizle beraber yol alıyoruz. Genel merkez olarak 35 kişilik yönetim kurulu üyemiz var. Saydığım bu 35 kişi yılda 4 milyar liranın üzerinde finans yüklemesi yapıyor. Van ilimizin tarım ve hayvancılık potansiyelinin çok yüksek olduğunu gördük. Genç arkadaşlarımızla bu konu üzerinde çalışıp sanayi düzeyinde devam etmek olacaktır. Genç ASRİAD olarak Van’da çok büyük ve başarılı işlere imza atacağız” dedi.

Genç ASRİAD Van Şube Başkanı Servet Doğaç ise Van’ın ekonomisine yön verme konusunda talipli olduklarını belirterek, “Bizler nitelikli genç iş insanı olarak son zamanlardaki küresel ekonomik buhranın sonsuz sonuçlarını gözeterek görüş ve fikirlerinize sunacağımız. Yeni projelerimiz ve istidam alanlarımız ile bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunacağımız ve aynı zamanda nitelikli fikirlerle de müteşebbis gençlerimizle inoaktif bir köprü kuracağımızı vurgulamak istiyorum. Van’daki genç iş insanımızla birçok başarılı işler ortaya koyacağız” diye konuştu.

Başkan Yardımcısı Furkan Görentaş da yeni Türkiye’nin geleceğinin dinamik gençlerle daha güçlü olacağını belirterek, “Ülkemizin 2023 hedefine ulaşması ve daha sonra 2071 hedefine yol alması büyük bir özveri ve çalışmayla olacaktır. Dünyada ve Türkiye’de büyük bir sorun olan ekonomik buhranın önüne geçmek için sürdürülebilir işlere imza atarken, dünyada hızla artan ekonomik rekabetin biz genç girişimcilerin önünü kesmeyeceğini, azim ve çalışmayla tüm zorlukları aşabileceğimizi belirtmek istiyorum. Van’da gençlere daha çok yer verip istihdam alanlarını genişleteceğimizi belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından şubenin açılış kurdelesi kesildi.