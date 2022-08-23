Denizli’de gastronomi bölümü öğrencisi olan ve spor yaparken gıda takviyesi kullandığı iddia edilen genç aşçı, apartmanın merdiveninde komşuları tarafından ölü olarak bulundu.

Denizli’de gastronomi bölümü öğrencisi olan ve spor yaparken gıda takviyesi kullandığı iddia edilen genç aşçı, apartmanın merdiveninde komşuları tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çanakkale’de gastronomi bölümü okuyan Mustafa Dolay (21), yaz tatili için Denizli’ye ailesinin yanına geldi. Aynı zamanda spor yaparak gıda takviyesi aldığı öğrenilen Dolay, 4 katlı apartmanda bulunan evine girmek istediği sırada merdivende fenalaşarak yere yığıldı. Apartmanda bulunan komşuları yere yığılan genç aşçıyı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, ağzından köpük gelen Dolay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, ölü halde bulunan aşçının evinde ve alanda çalışmalar gerçekleştirdi.

Ailenin feryatları yürekleri dağladı

Genç yaşta ölü bulunan aşçının cansız bedeni, yapılan çalışmalar sonrası otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen aile ise, karşılaştığı manzara sonrası gözyaşlarına boğuldu. Bedeninde herhangi yara ve darp izine rastlanılmayan aşçının yapılacak olan otopsi sonrası kesin ölüm nedeninin ortaya çıkacağı öğrenildi.