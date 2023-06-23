DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı olan "Sinop Genç Arıcılarını Yetiştiriyor Projesi" Sinop Üniversitesi’nde eğitim verdi.

DAGEM Sinop Üniversitesi öğretim elemanlarına bilgi vererek deneyimlerini anlattı. Eğitimde arı yetiştiriciliği, koloni bakım yönetimi, erken ilkbahar, geç sonbahar bakımları, bal hasadı, arı ürünleri üretim teknikleri, arı hastalıkları ve mücadele yöntemleri gibi kritik konularda farklı uzmanlık alanlarındaki akademisyenlere eğitim verildi. 5 gün süren eğitimlerde; DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Münir Uçak, Öğr. Gör. Tuğçe Çaprazlı ve Uzman Biyolog Songül Bir yer aldı.

Proje dahilinde eğitim alan Sinop Üniversitesi öğretim elemanları, aldıkları eğitimle arıcılık yapmak isteyen Sinoplu gençlere bilgi ve deneyimlerini aktaracak.