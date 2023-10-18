Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen Genç Araştırmacılar Ulusal Sempozyumu başladı.

BUÜ Mimarlık Fakültesi’nin Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği Cumhuriyetin 100. Yılında Bursa’da Kent ve Mimarlık Kongresi’nde gerçekleştirilen Genç Araştırmacılar Ulusal Sempozyumu, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde başlatıldı. Programın açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, DOCOMOMO Türkiye Çalışma Grubu Eş Başkanı Dr. Öğr. Ü. Yıldız Salman, araştırmacı, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz açılışta yaptığı konuşmasında Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ve tüm yöneticilerini, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle gerçekleştirdikleri kıymetli organizasyondan ötürü tebrik etti. İktisat Bölümü akademisyeni olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Mimarlığın önemi hakkında konuşmak bizim alanımız olmasa da yaşadığımız dünyada mimarlık mesleğinin gerçeğini çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Nereye gidersek gidelim, hayatın içinde mimari eserlerle karşılaşıyor ve bu kıymetli mesleğin getirilerinden faydalanıyoruz. Özel olarak da uzaktan da olsa ilgi duyduğum bir alandır. Bu programa şahsi olarak da ilgi duyduğumu söylemek istiyorum. Mümkün olduğu kadar takip edeceğim. Düzenlenmesinde emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor, sempozyumun hayırlar getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Sempozyuma yoğun ilgi

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan ise Cumhuriyetin en büyük kazanımlarından birinin estetik mimari ve kent anlayışı olduğuna işaret etti. Bu anlayışın sürdürülebilmesi adına akademik anlamda üstlerine düşen her türlü görevi yerine getirmek için gayret ettiklerini kaydeden Dekan Arslan, “Bu anlayış içerisinde gerçekleştirdiğimiz kongremizde, genç araştırmacılarımızın gözünden son 100 yıl içerisinde Bursa’daki önemli mimari ve mekânsal değişiklikleri tartışmayı hedefliyoruz. İlana çıktığımızda genç araştırmacılardan çok sayıda bildiri geldi. Bu bizi ayrıca mutlu etti. Her biri son derece kıymetliydi. İlgi gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Güzel, verimli ve tartışmaların olduğu bir sempozyum diliyorum” dedi.

Sempozyumda daha sonra DOCOMOMO_Türkiye Sunuşları, 2004-2022 Bursa Envanteri ile TMMOB Mimarlar Odası’nın 2022 - XWIII. Ulusal Mimarlık Sergisi’nin açılışları gerçekleştirildi. Program, gerçekleştirilen iki farklı oturumla devam etti.