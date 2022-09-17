TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı dahilinde Türkiye’nin değişik kentlerinden 20 akademisyen Kazdağları’nda saha çalışması yaptı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı dahilinde Türkiye’nin değişik kentlerinden 20 akademisyen Kazdağları’nda saha çalışması yaptı.

Proje dahilinde genç araştırmacılara yönelik Kazdağları Milli Parkı’na teknik bir gezi düzenlendi. Türkiye’nin farklı bölgelerinden seçilen ve lisansüstü eğitim gören 20 coğrafya öğretmeni ve araştırmacı proje sürecince aldığı teorik bilgileri sahada uygulama fırsatı buldular.

Proje hakkında açıklamada bulunan proje yürütücüsü Prof. Dr. Fatih Satıl, “Bu proje bilim adamı destekleme programı. Bu çerçevede biz genç coğrafyacı araştırmacıları beş günlük bir etkinlik programına dahil ettik. Üç farklı üniversiteden hocalarımız Eskişehir Osmangazi’den, Ege’den ve Balıkesir Üniversitesi’nden hocalarımızın katkılarıyla beş gün boyunca gençlere coğrafya eğitimi yeni yaklaşımları, proje tabanlı eğitimler hakkında bilgiler verdik. Teorik çalışmalar yaptık. Bugün de üç gün boyunca yapmış olduğumuz bu teorik çalışmaları Kazdağları’nda uygulamalı olarak göstermek için bu gençleri buraya getirdik” dedi.

Proje hakkında bilgi veren Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Eyüp Artvinli “Coğrafya öğretmenlerine yönelik Coğrafya Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar isimli proje dahilinde buradayız. Bu projenin amacı coğrafya eğitiminde kullanılabilecek yeni yaklaşımlar öğretmenlere kazandırmak, bunun bir teorik boyutu var. Bir de uygulama boyutu var. Teorik boyutunda biz yeni yaklaşımları öğretmen arkadaşlara aktardıktan sonra onları sahaya çıkararak bu teorik yaklaşımları pratiğe ve uygulamaya nasıl dökeceklerini göstermeye çalışıyoruz” dedi.

Kaz Dağı Milli Parkına düzenlenen teknik gezide projede görev alan eğitmenlerden Prof. Dr. Fatih Satıl, Prof. Dr. Eyüp Artvinli, Doç. Dr. Alper Uzun, Doç. Dr. Hakan Önal, Doç. Dr. Mehmet Doğan ve Dr. Erkan Dündar rehberlik ettiler.

Teknik gezide; eğitmen hocalar tarafından katılımcılara Kazdağları’nın floristik zenginliği ve endemizm, ağaç yaş halkaları, alanın jeolojik ve jeomorfolojik yapısı ile sosyo kültüre yapısı hakkında bilgiler verildi.