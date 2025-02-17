Kayseri’de lise öğrencileri, 154 yıllık okulda girdikleri kampta eğitimi masaya yatırarak, yapılacak olan Ar-Ge çalışmaları ile ilgili beyin fırtınası yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Genç Ar-Ge kampı düzenledi. 1871 yılında misyoner okulu olarak açılan ve gençlik merkezi olarak hizmet veren tarihi binada düzenlenen kampa, çeşitli liselerde eğitim gören öğrenciler katıldı. Kampta beyin fırtınası yapan gençler, eğitimi masaya yatırdı. Kamp hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Bugün genç Ar-Ge’mizle beraberiz. İlimizin çok özel eğitim mekanlarından biri olan Talas Gençlik Merkezi’nde bu dönemin başında oluşturduğumuz genç Ar-Ge’mizle beraber çalışma kampındayız. Biz genç Ar-Ge’yi kurarken şöyle bir fikirle ortaya çıktık. Bugüne kadar biz eğitim alanı ile alakalı çeşitli çalışmalar ve projeler yapıyoruz ancak bunların ulaşacağı çocuklarımızda nasıl bir etkisi olmalıdır konusunda zayıftık. ’Gençlerimizin eğitimden beklentileri neler’ dedik. Eğitim dendiği zaman kompleks bir yapı akla gelir. Bu yapı içerisinde okul ve Ar-Ge çok önemli bir merkezdir. Çocuk da en önemli bileşendir. Tüm bu bileşenlerin bir araya gelmesi ve senkronize hareket etmesinden eğitim dediğimiz hadise oluşur. ’Eğitimin çocuğa ulaşıncaya kadarki sürecinde nasıl gelişmeler oluyor veya olmalıdır’ sorusunu burada görmek istedik. 2 günlük bir kamp gerçekleştirdik. Yeşil ve dijital dönüşüm temasıyla 2 günlük bir çalışma yapıyoruz. Buradan çıkan sonuçlarla bundan sonra eğitimle ilgili yapacağımız çalışmalar, projeler ve etkinliklerde bu ana fikir üzerine çalışacağız. Eğitimde dönüşüm çok önemli. Çevreci okulu nasıl inşa edebiliriz, dijital dönüşümle beraber yapay zeka destekli eğitimde nerede olmalıyız, yapay zeka eğitimimize nasıl katkı sunacak sorularını gençlerimizin gözüyle hep beraber görmüş olacağız ve bu manada kendimize yön vermiş olacağız" dedi.

Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Hüseyin Akbaba da, "Kayseri’de proje üreten ve bilim adına uğraşan öğrencilerin bir araya gelmesi bir sorundu. Milli eğitim müdürlüğümüzün yürüttüğü bu proje ile buluştuk. Buradaki arkadaşlarımızla beraber proje çalışmaları yapıyoruz. ’Bir elin nesi var, iki elin sesi var’ sözüyle hareket ederek buradaki arkadaşlarımızla güzel çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Bu hedefler kapsamında da ülkemize daha yararlı bireyler olmak istiyoruz" diye konuştu.