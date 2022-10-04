Denizli Çivril Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Pamukkale Üniversitesinin Amatör Spor Haftası dolayısıyla düzenlemiş olduğu etkinlikte, voleybol antrenörü Musa Yoldaş, meslektaşına 2446 metre yüksekliğindeki Akdağ’ın zirvesinde sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Denizli Çivril Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Pamukkale Üniversitesinin Amatör Spor Haftası dolayısıyla düzenlemiş olduğu etkinlikte, voleybol antrenörü Musa Yoldaş, meslektaşına 2446 metre yüksekliğindeki Akdağ’ın zirvesinde sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Ege Bölgesinin ikinci büyük dağı olan Akdağ’da bir ilk yaşandı. Amatör Spor Haftası dolayısıyla Çivril Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Pamukkale Üniversitesinin işbirliğiyle gerçekleştirilen programda sürpriz bir gelişme yaşandı. Voleybol antrenörü Musa Yoldaş, 2446 metre yüksekliğindeki Akdağ’ın zirvesinde plates antrenörü Meltem Atak’a evlilik teklifinde bulundu. Meltem Atak sevgilisi Musa Yoldaş’ın teklifine olumlu yanıt verdi. Yoldaş yanında getirdiği tek taş yüzüğünü Atak’ın parmağına takıp evliliğin ilk adımını zirvede atmış oldu.

Türkiye’nin dört bir yanından ilçeye gelen öğrencilerde Amatör Spor Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılarak, evlilik teklifine şahitlik etti. Etkinliğe katılan öğrenciler doğal güzelliklerle dolu Çivril’i görme imkanı sağlayan Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural’a teşekkür ederek, geziden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.