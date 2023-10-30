Genç Akademisyenler Birliği Erzurum İl Temsilciliği Erzurum’da kültüre, sanata ve bilime hizmet etmek amacıyla 29 Ekim’de faaliyetlerine başladı.

Genç Akademisyenler Birliği’nin Cumhuriyetin 100. Yılı vesilesi ile düzenledikleri iki günlük programda, özellikle Atlı Spor gösterilerine yoğun ilgi oldu. Ilıca Atlı Cirit Sahası’nda düzenlenen faaliyete üniversiteden akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Genç Akademisyenler Birliği Erzurum İl Temsilcilisi Dr. Uğur Karcıoğlu düzenledikleri program hakkında şu ifadeleri kullandı, " Varlığımızın teminatı olan Cumhuriyetin ilk meşalesi Dadaşlar diyarı Erzurum’da yakıldı. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı illerin başında gelen Dadaşlar diyarı Erzurum’da bulunan erliğin ve yiğitliğin meydanı Atlı cirit sahasında gerçekleştirmenin, haklı onuru içindeyiz. Cumhuriyet yönetiminde, 15 Temmuz hain darbe girişiminde de gördüğümüz gibi söz hain emelleri olanların değil aksine vatanına, devletine ve demokrasisine bağlı olan milletindir.” dedi.