Bingöl’ün Genç ilçesinde Aile Destek Merkezi kurslarına katılan 40 kadın, kaymakamlık desteği ile Batman ve Mardin’in tarihi kültürel mekanlarını gezdi.

Genç Kaymakamlığı himayelerinde, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezi (ADEM) kurslarında eğitim gören 40 kadın, sosyal ve kültürel hayatlarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen gezi programı kapsamında Batman ve Mardin’in tarihi kültürel yerlerini gezdi. Kursiyerler, gezi programı boyunca Hasankeyf, Dara antik şehri, Mor Gabriel kilisesi, Midyat konuk evi, Kasımiye medresesi gibi bölgenin önemli tarihi ve kültürel noktalarını keşfetme fırsatı buldu. Rehber eşliğinde gerçekleştirilen gezide kursiyerlere, ziyaret ettikleri yerlerin tarihi, kültürel ve mimari özellikleri hakkında detaylı bilgiler sunuldu.