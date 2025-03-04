Mersin'in Mut ilçesinde bir gencin ölümüne neden olan ve kazadan sonra kaçan 17 yaşındaki sürücüye mahkemeye heyeti 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdi. Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada verilen ceza aileyi üzerken, avukatları bir canın cezasının bu kadar düşük olmaması gerektiğini savundu.

Olay, 5 Eylül 2023 tarihinde Mut ilçesi Meydan Mahalle Kavşağı Karaekşi yolunda meydana geldi. Olay tarihinde 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü E.K. idaresindeki 07 AVM 734 plakalı otomobil, Ali Özrek'in (27) kullandığı 33 U 4814 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Mersin Üniversite Hastanesi'nde 15 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Kaza anı, kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay sonrası kaçan E.K. ise polisin yaptığı çalışma sonrası yakalanarak hakkında adli işlemler yapıldı. 2. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada karar ise yeni çıktı. Duruşmaya tutuksuz sanık E.K., taraf avukatları ile kazada hayatını kaybeden Özrek'in babası İbrahim Özrek katıldı. Mahkeme, sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi bu cezayı da sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak 1 yıl 4 ay 20 güne düşürdü. Daha sonra ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın 3 yıl süreli denetime tabi tutulmasına karar verildi. Hayatını kaybeden şahsın yakınları ise duruma tepki gösterip kararı bir üst mahkemeye götüreceklerini söyledi.



Baba kaza yerinde açıklama yaptı, cezaya itiraz etti

Kazanın meydana geldiği yerde açıklama yapan 54 yaşındaki baba İbrahim Özrek, "Benim çocuğumun kaza yeri burası. Oğlum yukarıdan gelirken ters yöne girerek çarpan çocuk aşağıdan geliyor. Buradan yukarı dönerken bir iki metre kalaraktan benim çocuğumun önüne sürüyor. Bu sürücü ehliyetsiz 17 yaşında. Oğlum 15 gün yoğun bakımda yattı ondan sonra vefat etti. Çocuk oğluma çarptıktan sonra bir an için durup yardım etmiyor. Korkup kaçtığını iddia ediyor. Benim çocuğum burada 20-25 dakika ambulans bekledi. Belki zamanında müdahale edip götürülseydi oğlum belki de şu an yaşayacaktı" dedi.

Karara itiraz eden Özrek, "Bunu biz istinat mahkemesine taşıyacağız benim çocuğum geri gelmez ama yapanlarında hapiste kalmasını ve bu şekilde 17 yaşında ehliyetsiz birinin yola çıkmamasını istiyoruz. Adalet arıyoruz en büyük isteğimizi size soruyorum. Benim çocuğumun yaşama hakkı yok muydu? Bu olayda adalet nezdinde düzeltilmesini ve iyi bir karar verilmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.



"Bir canın bedeli bu olmamalıydı"

Avukat Mehmet Kaya ise "Bu kazada Ali Özrek'in ölümüne neden olan sanık 1 yıl 4 ay 20 gün ceza almıştır. Bir canın bedeli bu olmamalıydı. Bu ceza evladını kaybeden ailenin adalete olan güvenini bir kez daha sarsmış, acılarını bir kez daha arttırmıştır. Bu kazada kazaya neden olan asli kusurlu olan sanık olay yerinden kaçarak belki de 112'yi arasa ölmeyecek olan Ali'nin ölümüne neden olmuş. Ancak verilen ceza ile adalet yerini bulmamıştır. Bu karara itiraz edeceğiz. İnşallah adalete olan güvenimiz tamdır. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA