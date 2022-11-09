Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Nehri üzerinde bir kişi köprünün korkuluğuna çıkarak ekiplere zor anlar yaşattı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Nehri üzerinde bir kişi köprünün korkuluğuna çıkarak ekiplere zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.30 sıralarında Filyos Nehri’nin üzerinden geçen köprüde meydana geldi. G.M. isimli şahıs Filyos Nehri’nin geçtiği Çaycuma köprüsünün korkuluklarına çıktı. Kenarda bulunan boru üzerine oturan genci gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber vererek yardım istedi. Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından güçlükle ikna edilen G.M., köprüden alınarak sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.