Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 27 yaşındaki genç adam, evinde ailesi tarafından ölü bulundu.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 27 yaşındaki genç adam, evinde ailesi tarafından ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Perşembe beldesi merkezinde yaşayan ve belediyede çalışan Seçkin Hot (27) evinde ölü bulundu. Genç adamın ailesi eve geldiğinde Hot’un cansız bedeni ile karşılaştı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çaycuma Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Seçkin Hot’un cenazesi kesin ölüm nedeni için otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.