Samsun’da gerçekleşen ’6. Karadeniz Meme Kongresi’ne yurt içinden ve yurt dışından 250’den fazla doktor katıldı, gen hedefli tedaviler de konuşuldu.

6. Karadeniz Meme Kongresi’nde medikal onkoloji uzmanları, genel cerrahlar, patologlar, radyoloji uzmanları ve radyasyon onkologları meme kanserinin en son tedavileri ve tecrübelerini paylaştılar.

Gen hedefli tedaviler de konuşuldu

Üç gün boyunca devam eden kongrede, meme kanseri tedavisinde beslenme ve psikososyal destek konuları da ele alındı. Ayrıca erken evre ve ileri evre meme kanseri tedavileri ile gen hedefli tedaviler de konunun uzmanları tarafından anlatıldı.

Kongre eş başkanları Prof. Dr. İdris Yücel ve VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nden Prof. Dr. Necati Özen, kongre sekreteri ise Medical Onkoloji Kliniği’nden Prof. Dr. Yasemin Kemal oldu.

Prof. Dr. Yasemin Kemal, “6. Karadeniz Meme Kongresi, meme kanseri tedavisi konusunda en son bilgilerin paylaşıldığı, alanında uzman hekimlerin bir araya geldiği ve bilgi alışverişinin sağlandığı yararlı bir kongreye ev sahipliği yapmaktan gurur duyduk” diye konuştu.