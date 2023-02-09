Gemlik’te yaşayan vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Gemlik Kaymakamlığı ve Gemlik Belediyesi bünyesinde oluşturulan yardım merkezince depremin yaşandığı bölgelere 32 tır, 2 kamyon ve 1 kamyonet ihtiyaç malzemesi gönderilirken, vatandaşlar tarafından yardım toplanmaya devam ediyor.

Gemlik’te yaşayan vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Gemlik Kaymakamlığı ve Gemlik Belediyesi bünyesinde oluşturulan yardım merkezince depremin yaşandığı bölgelere 32 tır, 2 kamyon ve 1 kamyonet ihtiyaç malzemesi gönderilirken, vatandaşlar tarafından yardım toplanmaya devam ediyor.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan yaptığı basın açıklamasında yardım verilerini açıklarken, Gemliklilere teşekkür ederek yardımlara devam etme çağrısında bulundu.

Kurtarma ekipleri bölgede

Gemlik Belediyesi’nin lojistik ve ikmal desteğiyle görevli oldukları Kahramanmaraş’a 24 kişilik ekiple giden mahalle afet gönüllüleri buradaki kurtarma çalışmalarına katılırken, kurtarma çalışmalarında depremin 58. saatinde yıkılan bir binadan 2,5 yaşındaki bir çocuğu canlı olarak çıkarttı. Gemlik Belediyesi tarafından bölgeye gönderilen loder, jcb ve ekskavatör enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca Gemlik Belediyesi’nin engelsiz taksisi bölgede yaşayan engellilere hizmet vermek üzere 51 koli sağlık malzemesiyle yola çıktı.

Binlerce yardım malzemesi ulaştı

Gemlik Belediyesi tarafından kurulan koordinasyon merkezine vatandaşlar tarafından depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik binlerce yardım malzemesi getirildi. Bu malzemeler gönüllü çalışan gençler tarafından paketlenirken yine gönüllü tırcılar tarafından deprem bölgesine götürülüyor. Gemlik Belediyesi’nce yardım toplama merkezinde vatandaşlar tarafından toplanan 32 tır, 2 kamyon ve 1 kamyonet ihtiyaç malzemesini Hatay başta olmak üzere AFAD koordinasyonunda depremden etkilenen bölgelere gönderdi.

Başkan Sertaslan, “Yaraları sarmak için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan deprem bölgesine malzeme desteği sağlayan Gemliklilere teşekkür ederken, üç gündür yardım malzemelerinin vatandaşlar tarafından akın akın yardım toplama merkezlerine ulaştığını ve deprem bölgelerine gönderildiğini, “İlk gün Gemlikli hemşehrilerimizle gurur duyuyorum diye açıklama yapmıştım, o gurur artarak devam ediyor. Yardım çalışmalarımız halen sürüyor. Atatürk’ün Türkiye’yi emanet ettiği gençler sizin yolladığınız yardım malzemelerini hazırlıyor. Belediye personelimiz gerek deprem bölgesinde kurtarma faaliyetlerine katılarak gerekse ilçemizde yolladığınız yardım malzemelerini hazırlıyor. Bütün sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler işin içine elini koydu. Hepimiz bir arada depremden etkilenen yurttaşların yaralarını sarmak için çabalıyoruz. Yardımlarınıza lütfen devam edin” dedi.