Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeni yaptıkları parklarda ahşap oyuncaklar kullanıyor.

Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeni yaptıkları parklarda ahşap oyuncaklar kullanıyor.

İlçeye 32 adet çocuk parkını kazandıran Gemlik Belediyesi, yeni park yapımı için çalışmalarını Umurbey Mahallesi’nde sürdürüyor. Gemlik Belediyesi yeni parklarını tamamen ahşap oyun gruplarından oluşturuyor. Sağlık açısından faydalı olan ahşap parklar, çocukların güvenli olarak oyun oynamalarını sağlıyor.

Gemlik Belediyesi 2022 yılında inşa ettiği parklarda çocukların hoşça vakit geçirecekleri alanlarının yanı sıra yaşça büyük vatandaşlarında çocuklarını ebeveynlerinin konforlu bir şekilde takip edebileceği alanlarda oluşturuyor.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan Gemlik Belediyesi’nin bu yıl çok sayıda bölgede park yapacağını ifade ederken, bu parkların ise sadece çocuklar için değil, büyüklerin de rahatlıkla vakit geçirebileceği alanlar olacağını belirtti. Görev süresince Gemlik’e onlarca park kazandırdıklarını ve çok sayıda parkı elden geçirdiklerini vurgulayan Başkan Sertaslan, “Gemlik’te çocuklarımızın güvenle oyun oynayacağı alanlar oluşturmak konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Umurbey’de bulunan 500 metrekarelik arazimizi çocuklarımızın özgürce zamanlarını geçirebileceği bir alana çevirdik. Lale Kemal Kılıç Ortaokulu yanındaki parkta ve yine Umurbey Abdullah Fehmi ilk ve ortaokulunun karşısında bulunan parktaki oyun grupları ve spor aletlerini tamamen yeniledik. Gemlik’te yaşayan çocuklarımız her zaman daha iyisini ve güzelini hak ediyor” dedi.