Gemlik Belediyesi, konusunda uzmanları afet zararlarına karşı yapılacak çalıştayda ağırlayacak.

İstanbul Planlama Ajansı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, ’Marmara Depremine Gemlik’ten Bakış ve Afet Zararlarını Azaltma’ çalıştayında buluşacak. 11 ve 13 Temmuz’da Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek çalıştayda Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Hüseyin Tarık Şengül, Akut Eski Başkanı Nasuh Mahruki, Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ve Bursa Mag-Der Başkanı Yusuf Yumru birikimlerine paylaşacak.

İkinci gün halka kapalı olacak çalıştayda ise, konusunda uzman isimlerin danışmanlığında oluşturulacak masalarda mühendis ve mimarlar, zemin etütleri, statik projeler, zemin iyileştirmeler, planlama, denetleme, mevcut yapılar ve sanayi yapıları gibi konularda Gemlik’i ele alıp afetlerden en az zararla nasıl çıkılabileceğinin yol haritasını oluşturacak.

Çalıştayın son gününde Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden akademisyen Prof. Dr. Bahar Yetiş Kara, ’Afetin toplumsal boyutu ve afet lojistiği’ sunumu yapılacak.