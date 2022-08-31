30 Ağustos Zafer Bayramı Gemlik’te tüm gün süren etkinliklerle kutlandı. Zafer Yürüyüşü’nden sonra sahne alan Şevval Sam, coşkuyu zirveye taşıdı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Gemlik’te tüm gün süren etkinliklerle kutlandı. Zafer Yürüyüşü’nden sonra sahne alan Şevval Sam, coşkuyu zirveye taşıdı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Atatürk heykeline çelenk sunumuyla başladı. Resmi törene Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Garnizon Komutan V. Vet. Alb. Hasan Şimşek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda Gemlikli katıldı. Atatürk heykeline çelenk sunulmasının ardından konuşmalar yapıldı. Tören daha sonra İskele Meydanı’nda, Gemlik Kent Konseyi Halk Bandosu’nun gösterisi ile devam etti.

Kuvayımilliye heykeli törenle açıldı

Gemlik Belediye Meclisi’nde oy birliği ile alınan kararla, dereboyu olarak bilinen Irmak Sokak ismi Kuvayımilliye Bulvarı olarak değişmişti. Bulvarın çevreyoluna bağlandığı noktaya Kuvayımilliye heykeli yerleştirildi. Heykel, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve yüzlerce Gemliklinin katıldığı görkemli törenle açıldı.

Heykeltraş ve Yüksek Mimar Pınar Öktem Doğan, heykelin özelliklerini açıklayan bir konuşma gerçekleştirdi. Öktem Doğan şöyle konuştu: “Hepimiz için çok anlamlı bir tarih olan bu gün, 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. Yılında, Türk ulusunun eşi benzeri görülmemiş kahramanlıklar ve fedakârlıklarla kazandığı zaferini efsaneye dönüştürerek tarihe yazdığı destanın betimlemesi olan heykelimizin açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk içindeyim. Bizler bu eseri izlerken, bu milletin büyük önderinden aldığı güçle, birlik ve bütünlük içinde eşsiz bir metanetle yükselişini ve o yükselişin ardından elde ettiği zaferlerle gelecek nesle bıraktığı değerlerinin maden ve çamurla harmanlanarak heykelleştirebilme öyküsünü içselleştiriyoruz.”

Ardından kürsüye gelen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise heykeli hazırlayan ekibe teşekkür ederek “Bazı şeyler sıradanlaşıyor ama ben hatırlatmaktan yorulmayacağım. Ülkemizde ve dünyada barış egemen olacak. Bu heykel aynı zamanda Türk kadınının ne kadar kıymetli olduğunu anlatıyor. Gelecek nesli anlatıyor. Birlikteysek başarılı olabiliyoruz. Kuvayımilliye budur. 30 Ağustos’ta ne olduğunu çocuklarınıza öğretin, hatırlayın. Allah bir daha hiçbirimizi Kuvayımilliye ruhuyla ruhlanmaya muhtaç etmesin!” dedi.

Marşlar ve tezahüratlar eşliğinde heykelin açılmasının ardından Zafer Yürüyüşü başladı. Gemlikliler ellerinde Türk bayrakları ile bando eşliğinde İskele Meydanı’na yürüdüler.

“Bölünmeyelim, birlikte olalım. Güçlü olalım”

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, Şevval Sam konseri ile zirve yaptı. Birlik ve beraberlik ruhuna yakışır şekilde, doğudan batıya Anadolu’nun çeşitli yörelerinden türküler seslendiren Şevval Sam, hareketli sahne performansıyla alanı dolduran on binlerce Gemlikliye eğlenceli saatler yaşattı. Sam’a teşekkür çiçeğini ise eşiyle birlikte sahneye gelen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan takdim etti.

Sanatçı Şevval Sam, Başkan Sertaslan’a “Bizi bu güzel kalabalıkla bir araya getirdiğiniz için teşekkür ederim” dedi. Başkan Sertaslan da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak “Gemlik’te yaşayan bütün yurttaşlarımıza diyorum ki, barış en güzel şey. 16 kez böldüler bizi, 17. defa kurulmak zorunda kaldık. 100 yıl önce bu topraklarda yaşayan kadınlar, erkekler kanlarını, gözyaşlarını döktüler. Çocuklarını, eşlerini, analarını, babalarını kaybettiler. Bölünmeyelim, hep birlikte olalım, güçlü olalım, söz mü! Tek dileğimiz bu” şeklinde konuştu.

Yaklaşık iki saat süren program boyunca alanı dolduran on binlerce Gemlikli bayram coşkusuyla doyasıya eğlendiler.