Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ilçenin geleceğine yön verecek ve çehresini değiştirecek “Gemlik Yeniden” projesini anlattı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ilçenin geleceğine yön verecek ve çehresini değiştirecek “Gemlik Yeniden” projesini anlattı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı Kentsel Dönüşüm Ofisi’nde misafir etti. Ziyarette Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ve daire müdürleri de hazır bulundu. Başkanlar, “Gemlik Yeniden” projesini dev maket üzerinde incelediler.

Tarihi Balıkpazarı Hamamı, gerekli yenileme ve tadilatların tamamlanmasının ardından Gemlik Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi olarak kullanılmaya başlanmıştı. Kentsel dönüşüm çalışmalarını kapsayan Balıkpazarı, Yenimahalle, Orhaniye, Halitpaşa ile Cumhuriyet Mahallesi’nin bir bölümünde oturan Gemlikliler, burada belediye yetkilileri tarafından kentsel dönüşümün avantajları hakında bilgilendirilmeye devam ediliyor. Son olarak projenin tamamlanmış halinin sergilendiği dev maket de ofiste yerini aldı. Bilgilendirme ve ön uzlaşma için gelen Gemlikliler, maket üzerinden kentsel dönüşüm projesini, kapsadığı alanları, binaların tamamlandığında nerelerde olacağını, kendi evlerinin muhtemel konumlarını görsel olarak inceleyebiliyorlar.

Başkan Sertaslan: “Gemlik Yeniden’ hızlı adımlarla devam ediyor”

“Gemlik Yeniden Projesi”ni dikkat ve ilgiyle inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentsel dönüşüm çalışmasında Gemlik Belediyesi’ni desteklediklerini dile getirdi. Konuyla ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise "Bursa Büyükşehir Belediyemizin takdir ve desteğiyle, Gemlik Yeniden Kentsel Dönüşüm projemize hızla devam ediyoruz” dedi.

Başkan Sertaslan konuyla ilgili şöyle konuştu: “Gemlik Yeniden projemiz, beş mahallemizde 23,5 hektarlık alanı kapsıyor. Projemizi hemşehrilerimize anlatmak için Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi’ni kurduk. Projenin maketini de ofiste sergilemeye başladık. Şimdiye kadar bin 500’den fazla hak sahibi ofisimizi ziyaret ederek bilgi aldı, ön uzlaşma için imza attı. İlçemizin geleceğini etkileyecek, hemşehrilerimizin, ekonomik ömrünü tamamlamış eski binalar yerine yeni, güvenli binalarda yaşamalarını sağlayacak projemiz hakkında bilgi almak ve uzlaşma sağlamak için tüm hak sahiplerini ofisimize bekliyoruz.”