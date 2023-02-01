Gemlik Belediyesi ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ulaşımda herhangi bir aksamaya neden olmaması için anında müdahale etti.

Gemlik Belediyesi ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ulaşımda herhangi bir aksamaya neden olmaması için anında müdahale etti.

Yoğun kar yağışı özellikle Gemlik’in; Hamidiye, Şükriye, Feyziye, Adliye, Güvenli ve Katırlı mahallerinde etkili olurken, ekiplerin yağışın başlamasıyla beraber yaptıkları tuzlama ve kar küreme çalışmasıyla vatandaşlar kar engeline takılmadan ulaşımlarını sağladı.

Gemlik Belediyesi ekipleri önümüzdeki günlerde devam etmesi beklenen kar yağışına önlem olarak, 2 adet tuzlama aracı, 2 adet greyder, 5 adet kepçe ile müdahale etmeye hazır halde bekliyor.