Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, muhtarlar ile bir araya gelerek tarım için bu zamana kadar yaptıklarını ve ilerleyen süreçte yapacaklarını anlattı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, muhtarlar ile bir araya gelerek tarım için bu zamana kadar yaptıklarını ve ilerleyen süreçte yapacaklarını anlattı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’a, GEMTAR Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Demiröz, Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Doç Dr. Barış Aşık ve Bursa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çakmak eşlik etti.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediyesi’nin her zaman üretenden yana olduğunu ve zeytin üreticisinin zeytinliğine ulaşması, zeytinliğini sulaması ve sulama hattı geçirilmesi gibi pek çok konuda destek verdiğini belirtti. Lisanslı depoculuğun zeytin için önemini de sözlerine ekleyen Başkan Sertaslan, “Gemlik’te 2018 yılında aldığımız veriye göre 1 milyon 890 bin zeytin ağacı var. Bu ağaçların hatırı sayılır bir miktarına bakılmıyor. Bakılan ağaçlardan elde edilen zeytin ise havuza girene kadar Gemlik Zeytini, havuzdan çıktıktan sonra ise Ahmet’in zeytini veya Mehmet’in zeytini oluyor. Zeytinde standartı yakalamalıyız. Biz, lisanslı depoculuğu Gemlik’e kazandırmakta kararlıyız. Bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

“Bilimsel tarımı destekliyoruz”

Gemlik’te bu zamana kadar hep dededen kalma yöntemlerle ilaç ve gübre kullanımı gerçekleştiğini bununda rekoltede kayıplara yol açtığını ifade eden Başkan Sertaslan, Gemlik Belediyesi’nin kurduğu kırsal kalkınma ofisi ile çiftçilere bilimsel destek vereceklerini, bu desteğin çiftçilere yol gösterici olacağını vurguladı. Gemlik’in en önemli ve bilinirliği yüksek ürününün zeytin olduğunu ve bu zeytinin dünyada bulunan en kaliteli sofralık zeytini olduğunun da altını çizerken, “Çiftçimizin bilimsel bir yol haritasına ihtiyaç vardı. Toprak haritamız en son 1970’li yıllarda çıkarılmıştı. Uludağ Üniversitesi’nde bulunan Ziraat Fakültesi’nin değerli hocalarıyla birlikte yaptığımız çalışmayla Gemlik’imizin toprak haritasını ortaya çıkartarak bilimsel tarımın ilk temel taşını döşeyeceğiz. Çiftçilerimizin toprak analizi yaptırması için en yakın laboratuvar Antalya’da. Binlerce lira masraf yapıp buraya toprak örneğini göndermek gerekiyor. Umurbey’de bulunan GEMTAR binamızda kuracağımız laboratuvar ile çiftçilerimizin getireceği toprak numunelerini analiz edeceğiz ve çiftçimize reçete sunacağız” dedi.

“En kıymetlisi Gemlik Zeytini”

Gemlik’te bulunan zeytin ağaçlarından üretilen zeytinin Türkiye’deki toplam üretiminin yüzde biri kadar olduğunu ve Gemlik zeytininin kıymetli olduğunu belirten Başkan Sertaslan, “Türkiye’de 186 milyon zeytin ağacı var. Toplam üretimin sadece yüzde 1’ini biz karşılıyoruz. Satılan zeytinler ise Gemlik tipi olarak satılıyor. Bir ürünün Gemlik tipi zeytin olması o ürünün kaliteli olduğunu ifade eder” şeklinde konuştu.

“Zeytin çiftçisi büyük fedarlıklarla tarım yapıyor”

Gemlik zeytini yetiştiren çiftçilerin zorlu iklim şartlarına ve engebeli arazilerde tarım yaptığını ve bunun takdir edilmesi gerektiğini ifade eden Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Gemlik’te bir süredir toprak haritalandırma çalışmasını sürdürdüklerini ve bu çalışmalar sırasında Gemlik’in çeşitli köylerinde temaslarda bulunduklarını söyledi. Gemlik’in toprak yapısının ikiye ayrıldığını belirten Aksoy, ilçeden götürülen zeytin fidanlarının başka bölgelerde aynı meyveyi vermediğini, bunda Gemlik’in iklim yapısının ve körfezdeki nemin etkili olduğunu ifade etti.

“Gemlik Belediyesi’nin tarıma bakış açısı memnuniyet verici”

Toplantıda konuşan Bursa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Feyzi Çakmak ise Gemlik Belediyesi’nin zeytinin marka değerini korumak ve çiftçiyi bilimsel tarıma yöneltmek açısından yaptığı çalışmaların önemine değindi. Kurulacak laboratuvarın çiftçiye rehber olacağını da vurgulayan Çakmak Gemlik Belediyesini tebrik ederken “Gemlik Belediyesi’nin tarıma bakış açısı memnuniyet verici” dedi.

Toplantı muhtarlardan gelen soruların cevaplanmasıyla sona erdi.