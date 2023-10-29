Bursa’nın Gemlik ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen meşaleli yürüyüşte ilçe sahili kırmızıya büründü.

Gemlik Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde "Cumhuriyet meşalesiyle körfezi aydınlatıyoruz" sloganı ile Gemlik sahilinde meşaleli yürüyüş düzenlendi. İlçe sahilinin yaklaşık 3 kilometrelik bölümünde iki bine yakın vatandaş, bir römorkörden atılan işaret fişeğinin ardından ellerindeki meşalelerle eşsiz bir görüntü oluşturdu. Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Emniyet Müdürü Ufuk Akan, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri, taraftar grupları, odalar ve borsalar da etkinliğe katıldı.

Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak, "Cumhuriyet meşalesi ile Körfez’i aydınlatıyoruz. Etkinliğimiz muhteşem bir coşkuyla gerçekleşti. Meşalelerimizle Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlamanın gururunu yaşadık. Teşekkürler Gemlik, teşekkürler Cumhuriyet sevdalıları" ifadelerini kullandı.

Paylaşım sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı. Kırmızıya bürünün Gemlik sahili, dron ile havadan da görüntülendi.