Gemlik Belediyesi, İstihdam Bürosu aracılığıyla iş arayan vatandaşlara destek sunmaya devam ediyor. Yaklaşık beş yıldır faaliyet gösteren İstihdam Bürosu, iş arayanlar ile işverenler arasında köprü kurarak, 2024 Mart ayı itibarıyla toplam 22 toplu mülakat düzenledi. Bu mülakatlar sonucunda, özel sektörde çalışmaya uygun bin kişilik istihdam gerçekleşti.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, İstihdam Bürosu’nun ilçede önemli bir sosyal proje olduğunu vurgulayarak, iş bulmakta zorlanan vatandaşların bu projeyle işverenlerle bir araya geldiğini söyledi. Başkan Deviren, "Bu projeyle, iş arayan vatandaşlarımız istihdam fırsatlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşabiliyor. İstihdam Bürosu, hem iş arayanlar hem de işverenler için büyük bir fayda sağlıyor. Zaman zaman yönlendirdiğimiz firmaları ve işleri tercih etmeyenler de oluyor. O yüzden istihdam sayımız ile yönlendirme sayımız arasında farklılık olabiliyor." dedi.

İstihdam Bürosu, her geçen gün daha fazla vatandaşa ulaşarak, iş gücüne katılımı artırmayı ve yerel ekonomiyi güçlendirmeyi hedefliyor. Başkan Deviren, projeye katılan işletmelere de teşekkür ederek, iş dünyasının desteğinin bu süreçte çok önemli olduğunu belirtti.