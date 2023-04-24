Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü’nün inşasına Gemlik’te başlıyor. Temel atma töreninde konuşan TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, tesisin 7 bin kişilik istihdam sağlayacağına dikkat çekti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise "İnşallah yarının enerji liginde önemli bir oyuncu olacağız" ifadelerini kullandı.

Sıro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü’nün temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla atılıyor. Gemlik’te düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan TOGG CEO’su Karakaş, "TOGG olarak otomobilden fazlasını yapmak üzere yola çıktık. Bizim için baktığımızda oyunun kurallarını yeniden belirleyecek ekosistemi oluşturduk. Bir markamız olmadığı için, küresel boyutta rekabet edecek bir yapı taşlarını oluşturma hedefimiz vardı. Bir teknoloji şirketi oluşturmak hedefimiz vardı. Herkesin ulaştığı bir ekosistem oluşturmak hedefimiz vardı. T10X’i oluşturduk" ifadelerini kullandı.

"Ön siparişte müthiş bir ilgi ile karşılaştık"

Siparişlerin yüzde 82’sinin uygulama üzerinden alındığını söyleyen Karakaş, "Geri kalanını web sitesi üzerinden aldık. Temiz enerji çözümleri için buradayız. 2018’de başladığımız hedeflerimizde adım adım ilerledik. 29 Ekim’den sonra 92 tane testi geçerek sertifikasyonları tamamladık. İlk araç teslimatlarımıza başladık. Ön siparişte müthiş bir ilgi ile karşılaştık. 177 bin 500 sipariş aldık. Üretim adetlerimizi 28 bine çıkardık. Bu siparişleri Trumore üzerinden yaptık. 1 milyondan fazla aktif kullanıcısı var. Yeni bir uygulama için ciddi bir rakam. Sabit ve mobil deneyim merkezlerini Türkiye geneline yaydık. Servis merkezi ile herkesin ulaşacağı noktalarda zenginleştiriyoruz. Şarj altyapısı önemli kriterlerden birisi. Yolun başında bin tane şarj istasyonu satın aldık. Bunları kurmaya başladık. Mayıs sonu itibarıyla 80 ilde ve Türkiye’nin tamamında yayılmış olacağız" şeklinde konuştu.

"Dünyadaki tüm batarya şirketlerini inceledik"

Batarya geliştirmek ve üretmek için yapılan çalışmaları anlatan Karakaş, "18 ay boyunca tüm dünyadaki batarya şirketlerini inceledik. 6 tanesiyle gizlilik anlaşması yaptık. Farasis ile yolculuğumuza devam etmeye karar verdik. Hücre. Çikolata kabı her şeyin kalbi. Birlikte geliştirmek ve üretmek için yola çıktık. Anlaştık. Siro sadece bir otomobil için değil. 120 ülkeden sorumlu. Çin’den Hindistan’a kadar giden noktalara ulaşacak. Yüzde 50 ortaklık yaptık. Avrupa’da yenilenebilir enerji pazarında önemli oyuncu olacağız. Farasis ile Siro’yu kurduğumuzda Bilişim Vadisi’ne yerleştik. TOGG içinde 26 bin metrekarelik yerimiz var. 607 bin metrekarelik yeni arazimiz üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. 17 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle desteğimizi aldık. 6 Temmuz 2022’de de kararname ile arsanın kullanım hakkı tahsis edildi. Batarya dediğiniz sistem 500 kilogram. Limanın yakınında olması avantaj. Burayı sadece TOGG için düşünmüyoruz. Ülkemizde mühendislik şirketleri ile üretim hattını kurduk. 2’sini devreye alıp kapasitemizi arttıracağız" diye konuştu.

"7 bin çalışan olacak"

Tesis ile istihdama da katkı vereceklerinin altını çizen Karakaş, "Geçen sene 26 olan SIRO çalışanı bugün 370’i geçti. Sene sonunda 700 olacak. En iyileri ekibimize kazandırdık. Bölgenin önemli enerji oyuncularından birisi olacağız. Geri dönüşüm için ikinci ömür tabir ettiğimiz bataryaları yapabilme şansımız var. Hücre her şeyin temeli. Bu teknolojiye sahip olduğunuzda, hücreye sahip olmak en önemli teknolojiye sahip olmak demek. 120 ülkeden sorumlu olarak bir marka olarak önemli katma değer sağlayacağız. 30 milyar avroluk yatırım yapacağız. Dolaylı 7 bin çalışan olacak. 10 milyar avro cari açığın azaltılmasına katkı yapacağız. Temiz enerji yeni nesiller için karbonsuz hayat demek. Bundan sonrası ekosistemin ihtiyaçlarına karşılık verebilmek. Çok büyük açık var. Ülkemizi doğru zamanda doğru yatırımla enerji konusunda önemli oyuncular ve ihracatçısı yapma potansiyelimiz var" dedi.

"İnşallah yarının enerji liginde önemli bir oyuncu olacağız"

Törende konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, "Bugün bizim için çok özel bir gün. 29 Ekim’de TOGG’u banttan indirirken ezberleri bozmak kolay değil demiştik. Aslında geldiğimiz nokta bir başlangıç demiştik. Bugün bu teknoloji yolculuğunda ikinci büyük yatırımımız SIRO’nun inşaat töreni için buradayız. Yeni ligin oyuncusu olmak istiyorsak, daha çok çalışmak gerekiyor. Biz enerji ithalatçısı ülkeyiz. TOGG ile birlikte yarının petrolü denen çok iyi bir fırsatı yakalayacağız. Yarının dünyasında enerjisini yer altından çıkaran değil depolayan kazanacak. Tüm ülkeler birbiri ile yarış halinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleri ile batarya üretimine başlıyoruz. TOGG için başlamıştık. Hem bunları büyütecek, hem de bataryanın kalbi olan hücreyi üretecek hale geleceğiz. Kendi hücresini geliştirip üretecek dünyadaki 7 ülkeden birisi olacağız. Bu yatırımları büyütebilmek için, madenleri güven altına alacak anot katot gibi kritik kompanentleri Türkiye’de üretecek yatırımlar üzerinde çalışıyoruz. İnşallah yarının enerji liginde devletimizin desteği ile biz de önemli bir oyuncu olacağız. Sadece mobilite teknoloji değil, depolamada da söz sahibi olacağız" açıklamalarında bulundu.

Yapılacak tesisin TOGG’dan sonra yeni bir meydan okuma olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Bugün de önemli dönüşüm noktasındayız. Büyük bir projenin fikri ve vizyonunu ortaya koyan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 5 yılda her aşamada bizi destekledi. Farasis’e ve tüm yöneticilerine teşekkür ediyorum. TOGG’daki ortaklarımız, oda borsa başkanlarımız, iş dünyası temsilcileri var. Bu projeye büyük güç verdiler. TOGG ve SIRO’nun yatırımında büyük bir insiyatif üstlendiler. Ortaklarımızla birlikte 365 oda ve borsamız ve özel sektör arkamızda durdu. Biz kendimizi hiç yalnız hissetmedik. Biz bu işe inandık. Taşın altına elimizi değil gövdemizi koyduk. Yeni bir adım atıyoruz. Yolumuz uzun. Biz Türk girişimcileri olarak daha büyük hedeflerin peşindeyiz" dedi.

Törende bir selamlama konuşması gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise "Türkiye’nin otomobilini ve SIRO yatırımının hayata geçmesinde sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat imza, takip ve talimatları var. Böyle önemli işleri Türkiye’ye kazandırarak Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Bir Bursalı olarak önce Türkiye’nin otomobil fabrikasını, daha sonra batarya fabrikası yatırımını bizzat Gemlik ve Bursa’ya kazandırdığı için sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.