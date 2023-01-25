Gemlik Belediyesi, çocukların güvenle oynayabileceği, spor yapabileceği ve içerisinde oturma alanları bulunan parkları yapmaya devam ediyor. Belediyenin son park yaptığı adres ise Umurbey oldu.

Gemlik Belediyesi, çocukların güvenle oynayabileceği, spor yapabileceği ve içerisinde oturma alanları bulunan parkları yapmaya devam ediyor. Belediyenin son park yaptığı adres ise Umurbey oldu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Umurbey Mahallesi’nde bulunan bin metrekarelik alanda sürdürdüğü park yapım işini bitirerek çocukların hizmetine sundu. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan Umurbey Muhtarı Mustafa Duran ile birlikte park alanını inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

“Çocuklarımız güle güle kullansın”

Gemlik Belediyesi’nin çocuk parkı anlayışına yeni bir boyut kazandırdığını belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, geçen yıl ilçe genelindeki birçok noktada park yaptıklarını ve bunun yanında eskimiş durumda olan parklarda yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini ifade etti. Çocukların güvenle oynayabileceği alanları Gemlik’e kazandırmaya devam edeceklerini belirten Başkan Sertaslan, “Bir dönümlük alanda yapımını bitirdiğimiz parkımızda sadece çocuklar oyun alanları değil, spor aletleri ve oturma grupları da bulunuyor. Bu sayede çocuklar rahatça oynarken, ebeveynlerde sporunu yapıyor ya da oturma alanlarında konforlu bir şekilde vakit geçiriyor. Yeni yaptığımız parkların bir diğer özelliği ise plastik değil, ahşap oyun gruplarından oluşmasıdır. Çocuklarımız bu parkı güle güle kullansın” dedi.

Umurbey Muhtarı Mustafa Duran ise, Gemlik Belediyesi’nin Umurbey Mahallesi’ndeki parkları yenilediğini ve iki yeni bölgede park alanı oluşturduğunu vurguladı. Yapılan parkların vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandığını ifade ederken Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’a da yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti