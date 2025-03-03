Bursa’nın Gemlik ilçesinde 108 milyon liraya mal olacak Sağlıklı Hayat Merkezi inşa edilecek. Sağlıklı Hayat Merkezi’nde 11 birimli Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Gemlik İlçe Sağlık Müdürlüğü binası da olacak.

AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar, "Hastalığa değil, sağlığa yatırım yapmak anlayışını önemseyen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’a Gemlikliler adına teşekkür ediyorum. Yaklaşık 108 milyonluk yatırımın Gemlik ilçesine hayırlı olsun" dedi.

Gemlik ilçesinde yapılacak olan sağlık yatırımları kamuoyu ile paylaşan AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar, "Sağlıklı Hayat Merkezleriyle, Türkiye genelinde aile hekimliği hizmetlerini desteklemeyi ve güçlendirmeyi (sağlık danışmanlığı, röntgen, laboratuvar gibi), birinci basamakta hekimlik dışı sağlık hizmetlerine (diyetisyenlik hizmetleri, psiko-sosyal destek hizmetleri, fizyoterapi, çocuk gelişimine yönelik hizmetleri gibi) erişimi kolaylaştırarak hastanelerde yığılmanın önüne geçilmiştir. Sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele etmeyi, hâlihazırda sağlık beslenme ve hareketli yaşam programı çerçevesinde yürütülen hatalı beslenme alışkanlıkları ve obezite ile mücadele etmeyi, toplumun hayat kalitesini yükseltecek alışkanlıkların kazandırılması hedeflenmektedir" dedi.

AK Parti Gemlik İlçe Başkanlığı olarak, ilçeye bir büyük hizmetin daha kazandırılmasına vesile olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Taşar, "Onaylanan Sağlıklı Hayat Merkezi yatırımı ile birlikte, Gemlik İlçe Sağlık Müdürlüğü daha modern ve verimli bir hizmet binasına kavuşacak. Bunun yanı sıra, ilçemizdeki vatandaşlarımıza sunulacak pek çok sağlık birimi ile sağlık hizmetlerinin kalitesi daha da artacak. Bu önemli adım, Gemlik’in sağlık altyapısını güçlendirecek ve halkımıza daha hızlı ve etkili sağlık hizmetleri sunulmasını sağlayacaktır. Sağlıklı Hayat Merkezlerinde, risk faktörleriyle mücadele, beslenme danışmanlığı, psiko-sosyal danışmanlık, ağız ve diş sağlığı, enjeksiyon hizmetleri, kadın ve üreme sağlığı, okul sağlığı, kanser erken teşhis ve tarama ve eğitim, sigara bırakma danışmanlığı, uyuşturucu kullanan kişi ve yakını için danışmanlık, enfeksiyon hastalıklarının kontrolü, bulaşıcı olmayan hastalıkların yönetimi ve ihtiyaçlara göre bakanlık tarafından belirlenecek diğer hizmetler bütüncül bir anlayışla, sunulacaktır. İhtiyaç duyulan alanlarda laboratuvar ve görüntüleme alt yapıları oluşturulacaktır. Toplam yatırım tutarı ise 108 milyon lira civarında olacaktır" diye konuştu.