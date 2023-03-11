Gemlik zabıtası Kumla Mahallesi’nde bulunan ve vatandaşlar tarafından şikayet konusu haline getirilen metruk barakayı tahliye ederken, insanların duygularını sömürerek para toplayan dilencilere göz açtırmıyor.

Gemlik’in Kumla Mahallesi Abdullah Aslan Caddesi üzerinde içerisinde bir kişinin yaşadığı tespit edilen ve vatandaşlar tarafından sıkça şikâyet konusu olan baraka, kolluk kuvvetlerinin desteğiyle olduğu bölgeden kaldırıldı. Vatandaşlar özverili çalışmalarından dolayı Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri insanların duygularını sömürerek gelir elde etmeye çalışan dilencilere göz açtırmıyor. Gemlik Belediyesi Whatsapp hattına gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, dilenmek için Kocaeli’nin İzmit ilçesinden çorap satma bahanesiyle Gemlik’e gelen aynı aileden üç kişiye toplamda bin 854 Türk Lirası idari para cezası uyguladı.